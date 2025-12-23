Inno di Mameli, Giorgia Meloni urla "sì" con gli alpini nonostante il "divieto" proposto da lei: il video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un decreto firmato dal Quirinale e quindi dal presidente Sergio Mattarella, su proposta della premier Giorgia Meloni, stabilisce una modifica minima, ma molto sentita, del Canto degli italiani, conosciuto come l’inno di Mameli (scritto dal patriota Goffredo, musicato da Michele Novaro): dal 2 dicembre, di fatto, non si può urlare il “sì” finale. Martedì 23 dicembre, nel giorno in cui la decisione è stata recepita dal Paese, la presidente del Consiglio ha contraddetto se stessa, urlando proprio il “sì” a Palazzo Chigi, dopo l’esibizione dell’Associazione nazionale alpini di Roma.

Cosa dice il decreto

Il decreto, firmato a marzo 2025 da Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale due mesi dopo, è stato recepito in primis dallo Stato maggiore della Difesa.

Di fatto, questa la comunicazione dello Stato maggiore stesso, “in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale ogni qual volta venga eseguito ‘Il Canto degli italiani’ nella versione cantata non dovrà essere pronunciato il sì finale“.

Da quando? A partire dal 2 dicembre 2025.

Meloni urla il “sì”

Tre settimane dopo il “divieto”, a Palazzo Chigi si esibisce l’Associazione nazionale alpini di Roma, che davanti a Giorgia Meloni canta proprio l’inno, per aprire la cerimonia di auguri della premier ai dipendenti della Presidenza del Consiglio.

E proprio la leader di Fratelli d’Italia, in barba a un decreto proposto da lei, ha concluso l’esibizione con il “sì” finale.

Il messaggio ai dipendenti di Palazzo Chigi

Dopo l’inno, Meloni ha rivolto i suoi auguri ai dipendenti di Palazzo Chigi: “Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro, vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l’anno.

Quindi, la previsione: “L’anno trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non preoccupatevi perché l’anno prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria. Noi siamo qui per un po’ di pace, serenità e riposo“.

Il brindisi coi deputati e i senatori di FdI

Dopo il brindisi con i dipendenti di Palazzo Chigi, Meloni si è ripetuta coi deputati e i senatori di FdI a Montecitorio, sede della Camera.

Al buffet c’era anche Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica del partito.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è passato per un saluto ma è andato via prima dell’arrivo di Meloni.