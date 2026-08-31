Inondazione nel Grand Canyon sorprende gli escursionisti, un morto e turisti dispersi: cos'è successo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’inondazione improvvisa ha colpito la parte nord del Parco Nazionale del Grand Canyon, in Arizona. Una persona è morta, 15 risultano disperse e altre 62 sono state evacuate. Le autorità del parco hanno spiegato che la calamità si è verificata nel pomeriggio di sabato, abbattendosi sul percorso Bright Angel e sulla zona del Phantom Ranch, aree che solitamente sono molto frequentate dai turisti.

Inondazione colpisce il Grand Canyon: un morto e turisti dispersi

Nel corso della serata, il National Park Service, attraverso una nota, ha riferito di aver recuperato nei pressi di Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado, il corpo di un uomo di 46 anni.

Il Servizio dei Parchi Nazionali degli Stati Uniti ha inoltre lanciato un appello al fine di raccogliere informazioni utili sui dispersi.

ANSA

“Se conoscete escursionisti o campeggiatori che si trovavano nel corridoio di Bright Angel Creek il 29 agosto, o che avevano una prenotazione per un campeggio in quella zona, vi preghiamo di contattare la Sezione Investigativa del Servizio Parchi Nazionali”, si legge nel comunicato.

“Ciò – viene aggiunto – include anche coloro che potrebbero essere stati sul North Kaibab Trail tra l’inizio del sentiero e Phantom Ranch, al campeggio di Bright Angel o nella zona “The Box” a nord di Phantom Ranch”.

Potrebbero verificarsi altre inondazioni nelle prossime ore

Le autorità del parco hanno aggiunto di essere impegnate con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Arizona nelle evacuazioni. Non si esclude che nelle prossime ore, a causa dei violenti temporali, possano verificarsi altre inondazioni.

Come riferito dall’Associated Press, in circa mezz’ora sono scesi da 1 a 2,5 centimetri di pioggia nella zona rocciosa in cui scorre il torrente Bright Angel, innescando flussi d’acqua che hanno distrutto i ponticelli sul ruscello e alterato in modo significativo il paesaggio, ampliando l’alveo del corso d’acqua.

Rocce di grandi dimensioni, strutture metalliche e altri detriti sono finiti nel fiume Colorado che scorre a valle, di cui il Bright Angel è affluente.

I filmati girati dagli escursionisti mostrano un torrente di acqua fangosa scorrere impetuoso lungo i sentieri e sotto le passerelle, con tronchi e altri detriti trasportati dalla corrente dei fiumi in piena, il tutto accompagnato da un forte boato.

Le aree chiuse per permettere di fare una stima dei danni

Al momento il campeggio Bright Angel, alcune parti del sentiero North Kaibab e il Phantom Ranch, che è una delle aree di ritrovo abituali per gli amanti del rafting, restano chiusi al pubblico, per permettere ai funzionari del parco di fare una stima dei danni.