Inps annuncia controlli incrociati sull'Assegno Unico, sotto i riflettori la DSU per il rilascio ISEE
Nuovi controlli incrociati dell’Inps: le verifiche sulle DSU dell'Isee corrente mettono a rischio l'importo dell'Assegno Unico per 4000 famiglie
L’Inps ha avviato una nuova campagna di controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) utili al rilascio dell’Isee corrente, necessarie per il calcolo dell’Assegno Unico. L’operazione riguarda circa quattromila nuclei familiari per i quali sono emerse omissioni o incongruenze sui redditi. La prestazione potrà subire una temporanea rideterminazione alla quota minima di 58 euro a figlio.
- I controlli dell'Inps per il ricalcolo dell'Isee
- La rideterminazione dell'Assegno Unico
- Come regolarizzare la posizione e richiedere i conguagli
I controlli dell’Inps per il ricalcolo dell’Isee
L’Inps ha avviato una campagna informativa e di verifica relativa alle domande di Assegno Unico e Universale per l’anno 2026 associate a una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata per l’ottenimento dell’Isee corrente.
L’attività di accertamento nasce dal confronto sistematico tra i dati presenti negli archivi dell’Istituto e le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, una procedura da cui sono emerse circa 4.000 posizioni caratterizzate da difformità o possibili omissioni nei redditi autodichiarati.
Come chiarito dall’Istituto, le verifiche non presuppongono necessariamente una frode o una percezione indebita, derivando spesso da disallineamenti informatici tra banche dati o da semplici errori di compilazione al momento della richiesta.
La rideterminazione dell’Assegno Unico
Per i nuclei familiari interessati dalle discrepanze l’esito provvisorio dell’istruttoria comporta una rimodulazione temporanea dell’importo mensile erogato.
In una nota ufficiale, l’Inps ha avvertito: “In attesa della regolarizzazione della posizione e del completamento dell’istruttoria, l’importo dell’Assegno Unico potrà essere temporaneamente rideterminato secondo quanto previsto dalla normativa in assenza di un ISEE valido. L’intervento potrà produrre effetti sui pagamenti delle mensilità a partire da settembre 2026“.
In assenza di un’attestazione considerata valida, il contributo scende alla soglia minima stabilita dalla legge, pari a 58 euro per figlio. L’impatto risulta maggiormente significativo per le famiglie rientranti nella prima fascia Isee (fino a 17.468,51 euro), che normalmente percepiscono importi medi superiori ai 200 euro al mese per ciascun figlio.
Come regolarizzare la posizione e richiedere i conguagli
L’Inps ha precisato che l’iniziativa non costituisce una misura di taglio generalizzata per la totalità delle famiglie, ma riguarda esclusivamente i beneficiari che nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione individuale indirizzata alla propria posizione.
Qualora vengano segnalate difformità, i cittadini interessati hanno la possibilità di aggiornare i propri dati presentando una nuova DSU tramite i servizi online dedicati dell’ente oppure rivolgendosi a un CAF. Nel caso in cui il contribuente ritenga corretta la dichiarazione già inviata, potrà recarsi presso le strutture territoriali dell’Inps per fornire la documentazione a supporto dei dati autocertificati.
Qualora le verifiche si concludano positivamente confermando la regolarità della posizione, l’Istituto provvederà al versamento dei conguagli e alla restituzione di tutte le somme arretrate non erogate nel periodo di rideterminazione.