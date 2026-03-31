Inps chiede rimborso per pensioni gonfiate per errore, oltre 20mila dovranno restituire a rate fino a dicembre
Per il caso delle pensioni gonfiate per errore, oltre 20mila pensionati dovranno restituire a Inps somme fino a mille euro: cosa è successo
Caso pensioni gonfiate per errore all’Inps. Oltre 20mila pensionati dovranno restituire all’istituto quanto erroneamente incassato nel mese di marzo (fino a mille euro in più). Le modalità di prelievo sono diverse: chi ha ricevuto per errore mille euro in più, per esempio, dovrà ridare all’Inps 125 euro al mese, fino a dicembre.
- Caso pensioni gonfiate per errore all'Inps: cos'è successo
- Pensioni gonfiate, cosa succede il 1° aprile
- Quando e come dovranno essere restituiti i soldi all'Inps
Caso pensioni gonfiate per errore all’Inps: cos’è successo
Oltre 20mila pensionati hanno ricevuto nel mese di marzo, per errore, una cifra superiore rispetto a quanto dovuto. Adesso l’Inps deve recuperare tali somme.
L’errore, come riportato da La Repubblica, è legato alla nuova “ulteriore detrazione” introdotta dal governo Meloni quando ha trasformato il taglio del cuneo contributivo in sconto fiscale.
La misura riconosce fino a mille euro l’anno ai redditi da lavoro tra 20 e 40mila euro (piena fino a 32mila e poi decrescente fino ad azzerarsi a 40mila).
L’Inps ha applicato questo meccanismo “a scalare” anche a “redditi assimilati al lavoro dipendente come le pensioni integrative e indennità sostitutive”.
Per chiarire come applicare la norma, la stessa Inps ha chiesto un parere all’Agenzia delle Entrate, ma il chiarimento è arrivato solo in autunno, quando i sistemi ormai erano già stati impostati.
Per questo motivo, nel conguaglio di marzo, la detrazione è stata riconosciuta anche in casi in cui non spettava.
Pensioni gonfiate, cosa succede il 1° aprile
Nella giornata di mercoledì 1° aprile i pensionati interessati dall’errore riceveranno un “cedolino dedicato” con una specifica annotazione che dettaglia il ricalcolo e il piano di recupero.
L’Inps ha deciso di avviare il recupero in forma differenziata:
- per cifre fino a 150 euro: trattenuta immediata;
- per cifre superiore a 150 euro: recupero neutralizzato.
Nel secondo caso appare un doppio movimento nel cedolino (in sottrazione e in aggiunta dello stesso importo), con effetto nullo sull’importo della pensione. L’Inps ha spiegato di aver scelto questa soluzione per “limitare il disagio” ed evitare un prelievo in un’unica soluzione.
Quando e come dovranno essere restituiti i soldi all’Inps
Il recupero vero e proprio dei soldi scatterà a partire dal mese di maggio e proseguirà fino a dicembre, per un massimo di 8 rate.
Chi ha ricevuto, per esempio, mille euro in più dovrà restituire circa 125 euro al mese per otto mesi, da maggio a dicembre.