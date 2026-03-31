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Inps chiede rimborso per pensioni gonfiate per errore, oltre 20mila dovranno restituire a rate fino a dicembre

Per il caso delle pensioni gonfiate per errore, oltre 20mila pensionati dovranno restituire a Inps somme fino a mille euro: cosa è successo

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stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Caso pensioni gonfiate per errore all’Inps. Oltre 20mila pensionati dovranno restituire all’istituto quanto erroneamente incassato nel mese di marzo (fino a mille euro in più). Le modalità di prelievo sono diverse: chi ha ricevuto per errore mille euro in più, per esempio, dovrà ridare all’Inps 125 euro al mese, fino a dicembre.

Caso pensioni gonfiate per errore all’Inps: cos’è successo

Oltre 20mila pensionati hanno ricevuto nel mese di marzo, per errore, una cifra superiore rispetto a quanto dovuto. Adesso l’Inps deve recuperare tali somme.

L’errore, come riportato da La Repubblica, è legato alla nuova “ulteriore detrazione” introdotta dal governo Meloni quando ha trasformato il taglio del cuneo contributivo in sconto fiscale.

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Gabriele Fava, presidente di Inps.

La misura riconosce fino a mille euro l’anno ai redditi da lavoro tra 20 e 40mila euro (piena fino a 32mila e poi decrescente fino ad azzerarsi a 40mila).

L’Inps ha applicato questo meccanismo “a scalare” anche a “redditi assimilati al lavoro dipendente come le pensioni integrative e indennità sostitutive”.

Per chiarire come applicare la norma, la stessa Inps ha chiesto un parere all’Agenzia delle Entrate, ma il chiarimento è arrivato solo in autunno, quando i sistemi ormai erano già stati impostati.

Per questo motivo, nel conguaglio di marzo, la detrazione è stata riconosciuta anche in casi in cui non spettava.

Pensioni gonfiate, cosa succede il 1° aprile

Nella giornata di mercoledì 1° aprile i pensionati interessati dall’errore riceveranno un “cedolino dedicato” con una specifica annotazione che dettaglia il ricalcolo e il piano di recupero.

L’Inps ha deciso di avviare il recupero in forma differenziata:

  • per cifre fino a 150 euro: trattenuta immediata;
  • per cifre superiore a 150 euro: recupero neutralizzato.

Nel secondo caso appare un doppio movimento nel cedolino (in sottrazione e in aggiunta dello stesso importo), con effetto nullo sull’importo della pensione. L’Inps ha spiegato di aver scelto questa soluzione per “limitare il disagio” ed evitare un prelievo in un’unica soluzione.

Quando e come dovranno essere restituiti i soldi all’Inps

Il recupero vero e proprio dei soldi scatterà a partire dal mese di maggio e proseguirà fino a dicembre, per un massimo di 8 rate.

Chi ha ricevuto, per esempio, mille euro in più dovrà restituire circa 125 euro al mese per otto mesi, da maggio a dicembre.

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