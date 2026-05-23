INPS e debiti contributivi ora con dilazioni estese fino a 60 rate mensili: come cambiano le regole
La circolare dell'INPS semplifica la regolarizzazione dei debiti previdenziali, permettendo pagamenti dilazionati fino a 60 rate mensili
Con la circolare 60/2026, l’INPS avvia la riforma per dilazionare i debiti contributivi delle imprese fino a 60 rate mensili. I piani variano in base all’importo e vengono gestiti dalle sedi territoriali tramite domanda online sul Cassetto previdenziale. L’attivazione permette di regolarizzare subito il Durc, a patto di rispettare i pagamenti e i contributi correnti.
- La riforma dell'INPS per le imprese in difficoltà
- I nuovi limiti per rateizzare i debiti previdenziali
- Modalità di domanda online e scadenze delle rate mensili
La riforma dell’INPS per le imprese in difficoltà
L’INPS ha emanato il 21 maggio 2026 la circolare n. 60 per rendere operativa su tutto il territorio nazionale la riforma della rateizzazione dei carichi contributivi e degli accessori di legge.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 23 della legge n. 203 del 13 dicembre 2024 per semplificare le procedure di regolarizzazione e agevolare le imprese in temporanea crisi finanziaria. Le nuove linee guida introducono la possibilità di dilazionare i pagamenti previdenziali non ancora affidati agli agenti della riscossione fino a un massimo di cinque anni.
Questa misura strutturale supera integralmente il precedente limite ordinario di 24 mesi e azzera la necessità di una preventiva autorizzazione del Ministero del Lavoro per i piani di rientro più lunghi.
I nuovi limiti per rateizzare i debiti previdenziali
I nuovi meccanismi di rientro strutturati dall’istituto stabiliscono criteri precisi calcolati esclusivamente in base all’entità della somma complessiva dovuta dal contribuente. Per i debiti di importo inferiore o uguale a 500.000 euro, l’ente previdenziale concede piani di ammortamento ordinari fino a un massimo di 36 frazioni.
Per cifre superiori alla soglia di 500.000,01 euro, la dilazione concordata può estendersi fino a un tetto di 60 pagamenti complessivi. Il direttore centrale entrate dell’istituto, Antonio Pone, ha evidenziato che il potere decisionale viene ora decentrato direttamente alle strutture territoriali.
I direttori delle filiali locali approvano i piani inferiori a 500.000 euro, mentre i direttori regionali autorizzano le richieste per gli importi superiori, velocizzando le istruttorie interne.
Modalità di domanda online e scadenze delle rate mensili
La domanda di rateizzazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente” sul portale istituzionale, inserendo i moduli richiesti. L’istanza deve includere l’intera esposizione debitoria consolidata del richiedente verso tutte le gestioni previdenziali, comprese le pendenze nate da verifiche ispettive o avvisi di compliance.
Il versamento della prima delle rate mensili deve avvenire entro 10 giorni dall’attivazione del piano e funge da adesione formale, sbloccando subito la regolarità del Durc per la partecipazione ad appalti e incentivi pubblici. La riforma non prevede alcuna sanatoria o sconto sulle somme originarie e sugli interessi applicati.
Il mancato pagamento della quota iniziale annulla la procedura, mentre il salto di tre versamenti determina la decadenza dal beneficio. I contribuenti con piani attivati dal 12 gennaio 2025 possono richiedere la rideterminazione delle proprie scadenze entro la data del 20 giugno 2026.