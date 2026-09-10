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Inps "valida" il primo giorno di malattia a chi va dal medico per il certificato, cosa cambia per i lavoratori

L'Inps modifica le regole sul certificato di malattia estendendo la copertura al primo giorno: cosa cambia

Aggiornato: 3 min di lettura

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono novità per i lavoratori italiani, l’Inps cambia le regole sul certificato di malattia, estendendo la tutela al giorno precedente alla visita dal medico. Con una circolare pubblicata il 4 settembre scorso, l’ente ha modificato il regolamento in materia di copertura previdenziale per malattia, una decisione presa per via della crescente carenza di medici di famiglia.

Inps cambia regole sul certificato di malattia

Con la circolare numero 92 del 4 settembre 2026 l’Inps ha cambiato le regole sul certificato di malattia, andando incontro alle esigenze di lavoratori e medici.

La modifica principale riguarda i criteri usati per individuare la decorrenza della malattia ai fini previdenziali, una regola scritta oltre sessant’anni fa.

InpsANSA

L’Inps ha esteso la tutela al giorno precedente alla visita dal medico: da oggi un lavoratore che si ammala e non riesce a farsi visitare lo stesso giorno, non perde più la copertura previdenziale per quella prima giornata di malattia.

Cosa cambia per i lavoratori

Fino alla scorsa settimana era possibile retrodatare la malattia ( di un solo giorno) solo dopo la visita a domicilio del medico di famiglia.

Mentre non era possibile se era il lavoratore ad andare nello studio del medico: il primo giorno di malattia restava scoperto.

Dal 4 settembre non c’è più questa distinzione, il primo giorno di malattia è coperto sia che la visita avvenga a domicilio che nello studio del medico.

Restano inalterate le altre regole: il riconoscimento della malattia al giorno precedente non è automatico ma a discrezione del medico di famiglia.

La retrodatazione permessa è di un solo giorno, che non può essere un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale, perché in quei casi ci si può rivolgere alla guardia medica.

I motivi della decisione

Nel testo della circolare l’Inps spiega quali sono i motivi che hanno portato a questo cambio di regole.

Alla base della decisione c’è la crescente carenza di medici di medicina generale: i medici di famiglia sono sempre meno e con sempre più carichi di lavoro e impegni.

La modifica, spiega l’ente, punta a “garantire una tutela effettiva ed equa” per i lavoratori, “anche quando il medico curante non è nella condizione di visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata”.

inps-certificato-malattia iStock

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