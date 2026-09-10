Inps "valida" il primo giorno di malattia a chi va dal medico per il certificato, cosa cambia per i lavoratori
L'Inps modifica le regole sul certificato di malattia estendendo la copertura al primo giorno: cosa cambia
Ci sono novità per i lavoratori italiani, l’Inps cambia le regole sul certificato di malattia, estendendo la tutela al giorno precedente alla visita dal medico. Con una circolare pubblicata il 4 settembre scorso, l’ente ha modificato il regolamento in materia di copertura previdenziale per malattia, una decisione presa per via della crescente carenza di medici di famiglia.
- Inps cambia regole sul certificato di malattia
- Cosa cambia per i lavoratori
- I motivi della decisione
Inps cambia regole sul certificato di malattia
Con la circolare numero 92 del 4 settembre 2026 l’Inps ha cambiato le regole sul certificato di malattia, andando incontro alle esigenze di lavoratori e medici.
La modifica principale riguarda i criteri usati per individuare la decorrenza della malattia ai fini previdenziali, una regola scritta oltre sessant’anni fa.
L’Inps ha esteso la tutela al giorno precedente alla visita dal medico: da oggi un lavoratore che si ammala e non riesce a farsi visitare lo stesso giorno, non perde più la copertura previdenziale per quella prima giornata di malattia.
Cosa cambia per i lavoratori
Fino alla scorsa settimana era possibile retrodatare la malattia ( di un solo giorno) solo dopo la visita a domicilio del medico di famiglia.
Mentre non era possibile se era il lavoratore ad andare nello studio del medico: il primo giorno di malattia restava scoperto.
Dal 4 settembre non c’è più questa distinzione, il primo giorno di malattia è coperto sia che la visita avvenga a domicilio che nello studio del medico.
Restano inalterate le altre regole: il riconoscimento della malattia al giorno precedente non è automatico ma a discrezione del medico di famiglia.
La retrodatazione permessa è di un solo giorno, che non può essere un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale, perché in quei casi ci si può rivolgere alla guardia medica.
I motivi della decisione
Nel testo della circolare l’Inps spiega quali sono i motivi che hanno portato a questo cambio di regole.
Alla base della decisione c’è la crescente carenza di medici di medicina generale: i medici di famiglia sono sempre meno e con sempre più carichi di lavoro e impegni.
La modifica, spiega l’ente, punta a “garantire una tutela effettiva ed equa” per i lavoratori, “anche quando il medico curante non è nella condizione di visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata”.