È stata rinvenuta un’autovettura contenente ordigni esplosivi artigianali e altro materiale pericoloso nel centro abitato di Statte (Taranto). L’operazione, condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Massafra, ha richiesto l’intervento degli artificieri e ha portato alla bonifica dell’area, evitando gravi rischi per la popolazione. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di ieri, quando i Carabinieri hanno individuato il veicolo sospetto e hanno avviato le procedure di sicurezza, mentre sono in corso indagini per identificare i responsabili.

Il ritrovamento e l’intervento degli artificieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel cuore del centro abitato di Statte, dove una pattuglia della Compagnia di Massafra ha notato un’autovettura in sosta che destava sospetti. Gli accertamenti immediati hanno permesso di constatare la presenza, all’interno del mezzo, di materiale riconducibile ad attività illecite e potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità.

Durante le operazioni di verifica, i militari hanno scoperto due ordigni esplosivi artigianali, noti come “marmotte”, strumenti spesso utilizzati per far esplodere sportelli bancomat e capaci di provocare danni ingenti. La situazione ha imposto l’immediato coinvolgimento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, che sono intervenuti con procedure tecniche consolidate e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.

Gli specialisti hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza degli ordigni, scongiurando qualsiasi rischio per la cittadinanza. L’area è stata prontamente isolata e il traffico, sia veicolare che pedonale, è stato temporaneamente interdetto per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.

Materiale sequestrato: ordigni, strumenti per rapine e travisamento

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti non solo due ordigni esplosivi artigianali, ma anche circa sessanta candelotti confezionati, anch’essi considerati ordigni esplosivi di elevata pericolosità. Inoltre, i Carabinieri hanno trovato uno scatolo pieno di “tripodi”, strumenti utilizzati dai malviventi per bloccare le strade e ostacolare l’intervento delle Forze dell’ordine, come già avvenuto in recenti assalti a portavalori sul territorio nazionale.

Il materiale sequestrato comprendeva anche oggetti destinati al travisamento, tra cui passamontagna, guanti, abiti e calzature privi di segni distintivi, utili a eludere i sistemi di videosorveglianza. Sono stati inoltre recuperati due estintori, probabilmente destinati a neutralizzare le conseguenze di un’eventuale esplosione di un bancomat, e due fumogeni che avrebbero potuto agevolare la fuga o impedire la localizzazione dei responsabili durante la ritirata.

Le operazioni di sicurezza e la tutela della cittadinanza

Per garantire la sicurezza pubblica, l’area circostante al veicolo è stata delimitata e il traffico è stato interrotto per tutta la durata delle operazioni tecniche. Alcune abitazioni vicine sono state evacuate in via precauzionale, fino al completamento delle procedure di bonifica e messa in sicurezza degli ordigni.

Al termine delle attività specialistiche, la viabilità è stata regolarmente ripristinata e i residenti hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni. L’intervento tempestivo e coordinato delle diverse unità dell’Arma ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi per la popolazione locale.

Il contributo delle indagini scientifiche

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Taranto, che hanno effettuato rilievi tecnici specializzati, verifiche dattiloscopiche e il prelievo sistematico di campioni biologici e materiali. Tutto il materiale raccolto è stato inviato al Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma per ulteriori approfondimenti analitici.

Queste attività sono risultate essenziali per raccogliere elementi utili alle indagini e per tentare di risalire all’identità di chi aveva in possesso il veicolo e il materiale pericoloso.

Le indagini in corso e le ipotesi investigative

Le forze dell’ordine hanno avviato accurate indagini per identificare i responsabili del veicolo e del materiale sequestrato. Le investigazioni comprendono l’acquisizione e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, nonché l’escussione di persone potenzialmente informate sui fatti.

Gli inquirenti non escludono che il materiale potesse essere destinato a futuri reati come assalti a sportelli bancomat o portavalori, dato il tipo di ordigni e strumenti rinvenuti. L’attenzione resta alta anche per eventuali collegamenti con episodi simili avvenuti in passato sul territorio nazionale.

Il contesto territoriale e la risposta delle istituzioni

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti di Statte, che hanno assistito alle operazioni di bonifica e alle misure di sicurezza adottate dalle forze dell’ordine. Le autorità locali hanno espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri.

La presenza di ordigni esplosivi e strumenti per il travisamento conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dei reati predatori e delle attività criminali organizzate, che spesso si avvalgono di tecniche sempre più sofisticate per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il ritrovamento dell’autovettura carica di ordigni e materiale pericoloso rappresenta un importante successo per i Carabinieri della Compagnia di Massafra e per tutte le unità coinvolte nell’operazione. L’azione tempestiva ha permesso di prevenire potenziali reati e di tutelare la sicurezza dei cittadini.

Le indagini proseguono senza sosta per individuare i responsabili e chiarire le finalità del materiale sequestrato. Nel frattempo, la cittadinanza di Statte può contare sulla costante presenza e sull’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite e nella salvaguardia della pubblica incolumità.

