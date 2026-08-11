Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una persona è stata deferita e 5.000 metri quadrati di area sono stati sequestrati in seguito a un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino nell’ambito delle attività di controllo contro l’inquinamento del fiume Sarno. L’intervento, svolto in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha portato alla denuncia di una 55 enne amministratrice di un opificio locale per violazioni ambientali legate all’assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Le indagini e il sequestro dell’opificio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è inserita in un più ampio programma di controlli mirati a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno. I militari del Nucleo Forestale di Forino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno effettuato verifiche presso un opificio specializzato nell’inchiodatura e rifinitura delle pelli. Nel corso degli accertamenti, è emerso che l’attività industriale veniva esercitata senza la necessaria autorizzazione per le emissioni in atmosfera, obbligatoria per legge.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera area produttiva, pari a circa 5.000 metri quadrati. All’interno del sito sono stati posti sotto sequestro anche tre capannoni e tutti i macchinari impiegati per la lavorazione delle pelli. L’amministratrice unica dell’opificio, una 55 enne residente nella zona, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per violazioni ambientali.

Il contesto: la tutela dell’ambiente e i controlli futuri

L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative volte a tutelare la collettività e l’ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno. I Carabinieri hanno annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di prevenire e reprimere ulteriori violazioni in materia ambientale. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative vigenti e salvaguardare la salute pubblica e l’ecosistema fluviale.

Il ruolo delle autorità e la collaborazione istituzionale

L’operazione è stata condotta in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, a testimonianza della stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni preposte alla tutela dell’ambiente. Il coordinamento tra il Nucleo Forestale di Forino e l’Arma territoriale si è rivelato fondamentale per individuare e sanzionare le violazioni ambientali riscontrate nell’opificio.

Il fiume Sarno è da tempo al centro dell’attenzione per le criticità legate all’inquinamento delle sue acque, causato in parte da scarichi industriali non autorizzati. Le attività di controllo e repressione delle violazioni ambientali rappresentano un tassello importante nella lotta per la salvaguardia di uno dei corsi d’acqua più compromessi del territorio campano.

ANSA