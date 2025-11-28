Inscena la truffa dei 'falsi brillanti' a Villa San Giovanni e si rifugia nel Comune, smascherato e bloccato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo e 2.250 euro recuperati dai Carabinieri a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), dove un uomo è stato bloccato dopo un tentativo di truffa ai danni di un cittadino. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un inseguimento in corso all’interno del Palazzo Comunale, dove il sospettato aveva cercato rifugio per sfuggire ai presenti.

Intervento rapido dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Radiomobile è intervenuta con prontezza dopo aver ricevuto la segnalazione di un inseguimento in atto all’interno del Palazzo Comunale di Villa San Giovanni. I militari, già nelle immediate vicinanze, sono arrivati in pochi secondi e hanno individuato il sospettato all’interno dei locali pubblici. L’uomo, ritenuto coinvolto in una truffa, aveva tentato di confondersi tra i presenti per evitare la cattura, ma è stato bloccato in sicurezza grazie a un’azione decisa e coordinata.

Perquisizione e recupero del denaro

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 700 euro nella tasca del giubbotto dell’uomo e altri 50 euro nel marsupio. Nel frattempo, alcuni cittadini hanno riconsegnato ai militari altri 1.500 euro che erano stati recuperati durante la fuga del sospettato. In totale, sono stati recuperati 2.250 euro dei 2.500 euro sottratti con la truffa.

La dinamica della truffa

La vittima del raggiro, ancora scossa dall’accaduto, ha raccontato ai Carabinieri la tecnica utilizzata dalla banda. Tutto è iniziato con un incontro casuale in strada, seguito dalla proposta di acquistare dei brillanti presentati come autentici.

Nel corso della trattativa sono intervenuti dei finti esperti e un presunto acquirente interessato, tutti complici del copione fraudolento. Convinta della bontà dell’affare, la vittima ha consegnato 2.500 euro, appena prelevati in banca, mentre i truffatori si sono allontanati lasciando nell’auto un sacchetto contenente gioielli che, dopo una perizia, si sono rivelati privi di valore.

L’azione dei Carabinieri e le conseguenze per il sospettato

Grazie alla tempestività dell’intervento, i Carabinieri sono riusciti a fermare uno dei presunti responsabili e a recuperare una parte consistente del denaro sottratto. L’operato dell’Arma si è rivelato decisivo nel garantire sicurezza e tutela alla cittadinanza di Villa San Giovanni. All’esito del giudizio direttissimo, per il soggetto fermato è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

