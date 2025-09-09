Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani di circa vent’anni sono stati arrestati per tentata truffa aggravata ai danni di un anziano di 83 anni nella tarda mattinata di qualche giorno fa a Firenze. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre cercavano di convincere la vittima di aver causato un danno alla loro auto, utilizzando oggetti per simulare il danneggiamento. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i sospetti dopo un breve inseguimento e di sequestrare il materiale usato per la messinscena.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in una zona centrale di Firenze, dove una pattuglia del Radiomobile ha notato due giovani intenti a discutere animatamente con un anziano a bordo strada. L’atteggiamento sospetto dei ragazzi ha attirato l’attenzione dei militari, che sono prontamente intervenuti per verificare cosa stesse accadendo.

La dinamica dei fatti

I due ventenni, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stavano mettendo in atto una vera e propria truffa ai danni dell’anziano. Fingendo che la vittima avesse provocato un danno alla carrozzeria della loro auto, i giovani avrebbero tentato di convincerlo a risarcirli immediatamente. La situazione, però, è degenerata quando i due hanno notato la presenza della pattuglia dei Carabinieri: nel tentativo di sottrarsi ai controlli, si sono allontanati rapidamente a bordo del loro veicolo.

L’inseguimento e il fermo

La fuga dei sospetti è durata poco. I militari li hanno raggiunti in via Tevere dopo un breve inseguimento. Una volta fermati, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione sia dei due giovani che dell’autovettura. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti 15 pile “stilo” e 19 pastelli di vari colori, strumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati per simulare i danni alle auto delle vittime, in particolare persone anziane e quindi più vulnerabili a questo tipo di raggiri.

Il sequestro del materiale e dell’auto

Oltre al materiale rinvenuto, i Carabinieri hanno proceduto anche al sequestro amministrativo dell’autovettura utilizzata dai due giovani, con l’obiettivo di confiscarla. Il sequestro rappresenta una misura preventiva per impedire che il mezzo venga nuovamente impiegato per commettere ulteriori reati simili.

L’accusa e la posizione dei sospetti

I due ventenni sono stati arrestati con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso. I provvedimenti sono stati emessi nell’ambito delle indagini preliminari, e per entrambi vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Le indagini proseguono per accertare se i due siano responsabili di altri episodi analoghi avvenuti nella zona di Firenze.

Il modus operandi: come agivano i truffatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani avrebbero selezionato le loro vittime tra le persone anziane, considerate più facilmente raggirabili. Utilizzando pastelli colorati e pile, erano in grado di inscenare danni sulla carrozzeria delle auto, rendendo credibile la richiesta di un risarcimento immediato. Questo tipo di truffa è purtroppo molto diffuso e spesso difficile da smascherare, soprattutto quando le vittime, spaventate o confuse, preferiscono pagare piuttosto che coinvolgere le forze dell’ordine.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

I Carabinieri invitano la cittadinanza, in particolare gli anziani, a prestare la massima attenzione a situazioni simili e a non cedere a richieste di denaro in caso di presunti danni causati a veicoli di sconosciuti. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare immediatamente le forze dell’ordine per verificare la veridicità delle accuse e tutelarsi da possibili truffe.

La tutela delle vittime

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di denunciare ogni tentativo di truffa, anche quando non si è caduti nel raggiro. Solo attraverso la collaborazione e la tempestiva segnalazione è possibile individuare e fermare i responsabili, proteggendo così le fasce più deboli della popolazione.

Conclusioni

L’operazione condotta dai Carabinieri di Firenze rappresenta un importante successo nella lotta contro le truffe ai danni degli anziani. L’arresto dei due ventenni e il sequestro del materiale utilizzato per inscenare i danni sono il risultato di un’attenta attività di controllo del territorio e di una pronta reazione delle forze dell’ordine. Resta fondamentale mantenere alta l’attenzione e continuare a sensibilizzare la cittadinanza su questi rischi, affinché nessuno sia più vittima di simili reati.

IPA