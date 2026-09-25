Inscenata la truffa del finto nipote a Potenza, due arresti: recuperati gioielli e 600 euro

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Due persone sono state arrestate per truffa aggravata ai danni di un’anziana di 88 anni a Potenza. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata eseguita nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi di prevenzione contro le truffe agli anziani. Gli arrestati, un uomo e una donna residenti fuori provincia, sono stati individuati e fermati dopo essere stati seguiti dagli agenti fino a un condominio del capoluogo potentino.

Il pedinamento e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di un’attività di controllo mirata a contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo i due indagati e hanno deciso di seguirli per approfondire la situazione.

Gli operatori hanno seguito i sospetti fino a un condominio situato in via Torraca, nel centro di Potenza. Dopo pochi minuti, l’uomo è stato visto uscire dallo stabile con un sacchetto in mano. Gli agenti sono intervenuti prontamente, sottoponendo i due a controllo. All’interno del sacchetto sono stati rinvenuti numerosi gioielli e 600 euro in contanti, che sono stati immediatamente sequestrati.

L’identificazione della vittima e la dinamica della truffa

Le successive indagini hanno permesso di risalire all’abitazione della vittima, una donna di 88 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era spacciato per conoscente del nipote. Con un pretesto, le era stato fatto credere che il familiare avesse urgente bisogno di denaro per ritirare un pacco. Ingannata dalla richiesta, l’anziana ha consegnato denaro e gioielli all’uomo, che si è poi allontanato rapidamente dal luogo.

Il riconoscimento dei gioielli e l’arresto

La vittima, informata dell’intervento della Polizia, ha riconosciuto i gioielli recuperati come propri. Al termine degli accertamenti, i due sospettati sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo l’udienza di convalida, è stata applicata nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

IPA