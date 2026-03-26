Insegnante accoltellata a Trescore Balneario, dubbi dei genitori del 13enne: "Qualcuno può averlo influenzato"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo giorni di silenzio, parlano per la prima volta i genitori del 13enne che ha accoltellato la sua insegnante di francese Chiara Mocchi nella scuola media “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario (Bergamo). La famiglia chiede agli inquirenti di verificare se loro figlio sia stato influenzato da altre persone, anche attraverso i social. Una posizione che apre un nuovo fronte nell’indagine ancora in corso.

Cosa hanno detto i genitori dell’aggressore di Chiara Mocchi

I genitori del ragazzo, attraverso il loro legale, sostengono che il figlio possa essere stato “fortemente influenzato da terzi”. La richiesta è di approfondire in particolare i contatti e le relazioni sviluppate online.

La famiglia si dice “profondamente scossa per quanto accaduto, ma apprende con sincero sollievo che la professoressa Chiara Mocchi non sia in pericolo di vita e che le sue condizioni siano in miglioramento”.

ANSA

Durante l’interrogatorio, il minorenne sarebbe apparso “distaccato dalla realtà”. Elemento che i genitori indicano come rilevante per approfondire eventuali influenze esterne.

A preoccupare, in particolare, è la facilità con cui il 13enne, e molti altri giovanissimi, sia riuscito a ordinare online e ottenere oggetti pericolosi. Come coltelli, pistole scacciacani e prodotti chimici con cui confezionare ordigni rudimentali.

Il rapporto con la professoressa e il percorso psicologico

Secondo quanto riferito dalla famiglia, i rapporti tra il 13enne e l’insegnante accoltellata erano tesi da tempo. La situazione era nota non solo ai genitori, ma alle stesse autorità scolastiche. E aveva portato all’attivazione di un percorso di supporto per lo studente.

Il 13enne era dunque seguito da uno psicologo, su iniziativa dei genitori, per affrontare anche altre problematiche legate all’ambiente scolastico.

Intanto proseguono con gli accertamenti. Le analisi più accurate si stanno concentrando sui dispositivi elettronici del ragazzo e i contenuti eventualmente condivisi tramite social.

La posizione del ragazzo: non imputabile

Il 13enne non è imputabile per questioni di età. La soglia minima per essere imputati in un processo è 14 anni. Il caso è seguito dalla Procura dei minori, che potrà disporre misure di sicurezza o percorsi di recupero.

Attualmente il ragazzo si trova in una comunità protetta e le decisioni future dipenderanno dagli esiti delle indagini.

Le condizioni della docente e la situazione a scuola

Chiara Mocchi è stata operata dopo l’aggressione ed è stata dichiarata fuori pericolo. Le sue condizioni sono in miglioramento.

La scuola ha attivato supporto psicologico per studenti e personale.