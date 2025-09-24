Insegnante accoltellata in Francia in una scuola media a Strasburgo, studente 14enne arrestato durante la fuga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave episodio di violenza a scuola in Francia. Una insegnante è stata accoltellata durante le lezioni a Benfeld, vicino Strasburgo. L’autore dell’aggressione, uno studente della scuola di 14 anni, è stato arrestato dalla polizia dopo essere fuggito. La docente, una donna di 66 anni, è stata ricoverata in ospedale e non è in pericolo di vita. In ospedale è finito anche il 14enne, che si sarebbe ferito con il coltello al momento dell’arresto.

Insegnante accoltellata in classe in Francia

Nella mattinata di mercoledì 24 settembre in Francia una insegnante è stata aggredita e accoltellata a scuola durante le lezioni.

L’episodio, riportano i media locali, è avvenuto all’interno della scuola media di Benfeld, piccolo comune del Basso Reno a 30 km da Strasburgo.

iStock L’aggressione in una scuola a Benfeld, vicino Strasburgo

La vittima dell’aggressione è una insegnante di musica di 66 anni: ferita al volto, è stata soccorsa e portata all’ospedale, non è pericolo di vita.

L’aggressione in una scuola media vicino Strasburgo

Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato uno studente di 14 anni a colpire con un coltello l’insegnante durante la prima lezione della giornata, poco dopo le 8, per poi darsi alla fuga.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario.

Gli studenti sono stati evacuati e radunati in una sala comune, alcuni sono stati interrogati dalla gendarmeria.

È stata istituita un’unità medico-psicologica per fornire supporto psicologico agli alunni della scuola.

Arrestato studente di 14 anni

Il 14enne autore dell’aggressione è stato individuato e bloccato poco dopo dai gendarmi all’esterno della scuola media.

Il ragazzino si sarebbe accoltellato al momento dell’arresto, è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Hautepierre di Strasburgo: sarebbe in gravi condizioni.

Al momento non è chiaro il motivo dell’aggressione.

Stando alle prime informazioni diffuse dai media locali, si tratterebbe di un giovane problematico, tempo fa era stato denunciato dalla scuola per dei graffiti raffiguranti Adolf Hitler.

“Condanno fermamente l’aggressione a un insegnante da parte di uno studente in una scuola media del Basso Reno”, scrive su X la ministra dell’Istruzione Elisabeth Borne, annunciando che andrà subito sul posto.

“Esprimo la mia solidarietà all’insegnante e alla comunità scolastica. È stata attivata un’unità di pronto intervento per assistere tutti gli studenti e il personale”.