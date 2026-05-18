Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eseguito a Padova un arresto ai domiciliari per violenza sessuale aggravata su sette minorenni. La misura cautelare è stata emessa nei confronti di un 37enne originario della provincia di Treviso, accusato di aver abusato di minori affidati a lui in qualità di insegnante di religione e animatore parrocchiale, tra il 2017 e il 2026.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha preso avvio dopo una segnalazione relativa a presunti abusi sessuali subiti da un 17enne nel marzo scorso, durante un fine settimana trascorso fuori regione. Il minore, dopo aver trovato il coraggio di confidarsi con un proprio insegnante, ha raccontato le violenze subite da parte di un uomo che, oltre a essere un amico di famiglia, avrebbe dovuto fargli da padrino di Cresima.

L’attivazione del Codice Rosso

La gravità della segnalazione ha portato gli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con la Procura, ad attivare la procedura del cosiddetto “Codice Rosso”, che prevede un iter accelerato per la tutela delle vittime di violenza. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire una rete di relazioni intessuta dall’indagato, che, sfruttando il proprio ruolo di professore di religione in una scuola privata e di animatore in diverse parrocchie, aveva guadagnato la fiducia sia dei ragazzi che delle loro famiglie.

Il modus operandi dell’indagato

L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe agito in modo subdolo, instaurando rapporti di estrema confidenza con i minori e i loro genitori. Millantando ruoli di potere e sfruttando la posizione di fiducia, avrebbe reso difficile per le vittime denunciare quanto accadeva. Gli episodi ricostruiti dagli agenti mostrano come l’indagato operasse con mosse improvvise e inaspettate, sorprendendo le giovani vittime e impedendo loro qualsiasi reazione, costringendole o inducendole a subire atti sessuali.

Un arco temporale di quasi dieci anni

Le violenze accertate non si limitano agli ultimi mesi, ma si estendono su un arco temporale lungo un decennio, che va dal 2017 al 2026. Le indagini hanno permesso di individuare, fino a questo momento, sette giovani vittime, tutte affidate all’indagato in ragione del suo ruolo educativo e parrocchiale. Gli episodi contestati sono distinti ma riconducibili a un medesimo disegno criminoso, secondo quanto riferito dalla Procura.

L’esecuzione della misura cautelare

Al termine degli approfondimenti investigativi, la Procura della Repubblica di Padova ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile nella giornata di venerdì 15 maggio. L’indagato, un 37enne della provincia di Treviso, si trova ora ai domiciliari in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.

IPA