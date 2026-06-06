Insegnante di sostegno di Caltanissetta usa le ferie per stare vicina a un alunno durante un intervento

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Un’insegnante di sostegno di Caltanissetta ha usato le proprie ferie per rimanere vicina a uno dei bambini che ha seguito durante il suo percorso scolastico, il quale è stato costretto a trasferirsi a Rimini, in una struttura specializzata, per un complesso intervento chirurgico. L’insegnante ha anche pagato di tasca propria i costi della trasferta nella città romagnola.

L’insegnante di sostegno in ferie per seguire l’alunno

La clinica di Rimini Sol et Salus ha fatto sapere che un’insegnante di sostegno che lavora in provincia di Caltanissetta ha accompagnato un proprio alunno e sua madre fino in Romagna, utilizzando le proprie ferie per seguire il bambino durante un complesso intervento.

Il bambino ha disabilità motorie e intellettive e si è sottoposto a un’operazione a mani e piedi lo scorso 14 maggio, per poi rimanere ospitato nella struttura romagnola.

ANSA

“Ho deciso di investire così il mio tempo, ora sono dovuta tornare in Sicilia per rientrare in servizio. Il bambino sta bene ed è ancora ricoverato per proseguire le terapie riabilitative” ha detto l’insegnante al Corriere della Sera.

Dalla provincia di Caltanissetta a Rimini

È stata proprio l’insegnante a suggerire alla famiglia dell’alunno la clinica di Rimini per eseguire questo intervento: “La ritengo un’eccellenza” ha spiegato.

“Per qualche anno ho lavorato a Savignano sul Rubicone, poco lontano da Rimini e avevo conosciuto i professionisti dopo il ricovero di un’amica” ha proseguito.

“Mi sono preoccupata di organizzare il viaggio in aereo, di accompagnarli da Catania all’aeroporto di Bologna, dove è stato approntato un transfer adatto alle esigenze particolari del bambino” ha poi spiegato.

Il progetto della clinica di Rimini

A Rimini il bambino è ora coinvolto in un progetto promosso dalla clinica e realizzato in collaborazione con l’assessorato alle politiche educative del Comune e con l’Università di Bologna, chiamato Inclusive Care.

Il programma “offre ai piccoli pazienti uno spazio educativo e ricreativo che consente di socializzare, esprimersi, giocare e rafforzare la propria identità, andando oltre la dimensione della malattia e il ruolo di paziente” ha spiegato la clinica stessa.

L’insegnante è stata premiata con una lettera di encomio da parte della vicesindaca di Rimini Chiara Bellini: “Ritengo che il suo sia un esempio concreto di passione professionale, dedizione e autentico affiancamento umano, che supera ciò che è richiesto dal ruolo” ha dichiarato.