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Un arresto per atti persecutori a Novara. Un cittadino italiano, classe ’90, è stato fermato dopo aver seguito e minacciato la sua ex compagna, che si era recata in Questura per chiedere aiuto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 28 agosto, quando una donna in evidente stato di agitazione si è presentata all’ingresso principale della Questura di Novara, chiedendo soccorso agli agenti.

L’intervento della Polizia

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la Centrale Operativa ha inviato un equipaggio delle Volanti intorno alle ore 14:15 presso la sede della Questura. Gli agenti hanno subito individuato la donna, in lacrime e visibilmente scossa, che ha raccontato di essere stata seguita e minacciata dal suo ex compagno durante il tragitto dalla propria abitazione fino agli uffici di polizia.

La denuncia della vittima

La donna si era recata in Questura con l’intenzione di sporgere denuncia contro l’ex compagno per alcuni episodi avvenuti nella serata del 27 agosto. Durante il percorso, però, si era accorta di essere seguita dall’uomo, che aveva iniziato a minacciarla e insultarla, proseguendo fino all’ingresso della Questura, dove è stato poi bloccato dagli agenti delle Volanti.

Precedenti episodi e utilizzo dello spray al peperoncino

Non si trattava del primo episodio: già la sera precedente, il cittadino italiano era stato denunciato in stato di libertà per atti persecutori, avendo tenuto un comportamento analogo nei confronti della donna. In quell’occasione, la vittima aveva utilizzato lo spray al peperoncino per cercare di tenere lontano l’ex compagno.

IPA