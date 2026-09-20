Insegue il pallone e viene travolto dal bus a Collebeato nel Bresciano, 12enne è in gravissime condizioni

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Un 12enne stava rincorrendo il pallone ed è stato travolto da un bus che lo ha centrato in pieno. L’incidente è avvenuto a Collebeato, nel Bresciano. Il ragazzino è stato trasferito prima in ambulanza e poi con l’elisoccorso in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate e sarebbe gravissimo.

12enne investito dal bus

Secondo una prima ricostruzione il 12enne sarebbe finito in strada mentre rincorreva un pallone a Collebeato.

Un autobus che arrivava a piena velocità lo ha centrato in pieno, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio.

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L’impatto sarebbe stato violentissimo con il ragazzino finito prima sul parabrezza e poi tra le ruote del mezzo sull’asfalto.

La conduttrice del veicolo, sotto shock, è riuscita a chiamare i soccorsi che sono arrivati in via Taramelli poco dopo le 18.

Il 12enne in ospedale in elisoccorso

Sul posto sono arrivati i sanitari dell’Areu e poco distante dal luogo dell’incidente è atterrato l’elisoccorso.

Il ragazzino è stato estratto da sotto l’autobus e caricato sull’ambulanza che lo ha trasferito fino all’area in cui era fermo il velivolo. Poi il volo in ospedale dove il piccolo è arrivato in condizioni disperate.

I soccorritori hanno stabilizzato il giovane e lo hanno portato in pochi minuti nel nosocomio Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La dinamica dell’incidente

Dalle uniche informazioni trapelate dall’ospedale, il 12enne sarebbe in uno stato gravissimo.

Intanto i carabinieri stanno cercando di chiarire la dinamica.

Stando ad una prima ricostruzione, possibile grazie alla testimonianza anzitutto della conducente dell’autobus, il ragazzino sarebbe sbucato all’improvviso dalla destra dell’autista, dal lato più in “ombra” del mezzo, rendendo vano ogni tentativo di frenata.

Nell’impatto il giovane avrebbe creato una profonda crepa sul vetro del parabrezza del bus ed è poi caduto a terra.