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È stato tratto in arresto un uomo a Ravenna per la violazione di una misura cautelare che gli imponeva di non avvicinarsi all’ex compagna. L’intervento è stato reso possibile grazie al tempestivo allarme del dispositivo elettronico di controllo, che ha segnalato la presenza dell’uomo nell’area protetta. L’episodio, avvenuto nella mattinata di ieri, conferma l’efficacia dei sistemi di monitoraggio e la costante attenzione delle forze dell’ordine alla tutela delle vittime di violenza domestica.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna. Gli agenti hanno agito in seguito alle segnalazioni provenienti dal sistema elettronico di controllo, predisposto per monitorare il rispetto delle misure cautelari a tutela della persona offesa.

Il sistema di monitoraggio ha rilevato l’ingresso dell’uomo nell’area di esclusione, predisposta per proteggere la vittima. L’uomo è rimasto nella zona per un considerevole lasso di tempo, facendo scattare l’allarme. Gli operatori della Sala Operativa hanno immediatamente contattato la donna, che ha confermato di trovarsi in un luogo sicuro, pur manifestando il timore che l’ex compagno fosse riuscito a individuarla.

Il tentativo di avvicinamento

Poco dopo, mentre la donna si trovava presso gli Uffici della Questura per integrare la denuncia già presentata contro l’ex compagno, il dispositivo elettronico ha generato un nuovo allarme, questa volta con il massimo grado di urgenza. L’allerta indicava la presenza dell’uomo a brevissima distanza dalla persona offesa. La donna, nuovamente contattata dagli agenti, ha riferito che poco prima, all’esterno della struttura, l’uomo aveva tentato di avvicinarla per parlare con lei. Nonostante la mancanza di riscontro da parte della vittima, l’uomo ha insistito anche all’interno dell’androne della Questura.

Le prove e l’arresto

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato quanto dichiarato dalla donna. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il giudizio con rito direttissimo è stato fissato per la mattinata odierna.

La costante attenzione delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nella tutela delle vittime, sottolineando come la rapidità nell’intervento sia il primo e fondamentale argine contro la ripetizione di reati e comportamenti lesivi. L’episodio di Ravenna si inserisce in un quadro di costante vigilanza e utilizzo di strumenti tecnologici avanzati per la prevenzione e il contrasto della violenza.

IPA