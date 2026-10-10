Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto per maltrattamenti contro familiari e atti persecutori a Reggio Calabria, dove un uomo è stato fermato dopo aver inseguito, minacciato e aggredito la moglie. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi nella zona sud della città, è stato ricostruito dagli agenti delle Volanti, intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto. La donna era in auto con la sorella quando è stata raggiunta dal marito, che ha dato inizio a una serie di comportamenti violenti e intimidatori.

Reggio Calabria, marito violento arrestato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato dopo una chiamata alla Sala Operativa della Questura di Reggio Calabria, che segnalava un’aggressione. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, trovando la donna visibilmente scossa dopo l’episodio di violenza.

La vittima, che si trovava a bordo della propria auto insieme alla sorella, è stata raggiunta dal coniuge, che aveva iniziato a seguirla. L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha rivolto alla moglie insulti e minacce di morte, anche attraverso alcune videochiamate effettuate durante l’inseguimento.

La dinamica dell’aggressione e la presenza dei figli

Una volta costretta la donna a fermare la marcia, l’uomo è sceso dalla propria vettura e ha colpito con calci l’auto della moglie. Successivamente, si è avventato su di lei, afferrandola per il collo e continuando a minacciarla. Alla scena ha assistito anche il figlio minore della coppia, presente nell’auto guidata dal padre.

La situazione è ulteriormente degenerata con l’arrivo del padre della vittima, che ha tentato di difendere la figlia. Anche nei confronti di quest’ultimo, il genero ha rivolto insulti e minacce, aggravando così il quadro delle condotte violente.

Un quadro di vessazioni e persecuzioni prolungate

Dagli approfondimenti svolti dagli investigatori, è emerso che l’episodio non rappresentava un caso isolato. Le indagini hanno infatti portato alla luce una serie di comportamenti vessatori e persecutori che si sarebbero protratti nel tempo, spesso anche alla presenza dei figli minori.

Negli ultimi mesi, l’uomo avrebbe intensificato atteggiamenti di gelosia e controllo nei confronti della moglie, sottoponendola a frequenti telefonate e videochiamate per monitorarne costantemente gli spostamenti e le frequentazioni. In alcune occasioni, l’avrebbe anche raggiunta presso l’abitazione dei familiari e nei pressi del luogo di lavoro, alimentando così un clima di paura e tensione costante.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce dei fatti accertati, l’uomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti contro familiari e atti persecutori. L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico, noto come braccialetto elettronico.

Il contesto e le implicazioni sociali

Il caso di Reggio Calabria riporta l’attenzione sul tema della violenza domestica e sulle difficoltà che molte donne incontrano nel denunciare situazioni di maltrattamento e persecuzione.

Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine, ricordando che esistono canali di supporto e protezione per chi subisce violenza domestica.

IPA