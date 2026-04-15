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Un cittadino peruviano di 40 anni residente a Novara, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale aggravata, è destinatario di un decreto di espulsione con rimpatrio forzoso. Il provvedimento è stato eseguito dopo che l’uomo, recidivo per lo stesso tipo di reato, era stato denunciato in stato di libertà e sottoposto a misure di prevenzione dal Questore.

Violenza sessuale a Novara

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto il 16 novembre 2025 nella zona della stazione ferroviaria di Novara.

Una ragazza aveva contattato il NUE 112 per segnalare che la sua amica era stata vittima di violenza. Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato le due giovani e raccolto le loro testimonianze su quanto accaduto pochi minuti prima.

La ricostruzione dei fatti: l’aggressione in viale Manzoni

Secondo il racconto delle vittime, mentre percorrevano viale Manzoni, un uomo le ha raggiunte alle spalle.

Dopo aver afferrato una delle due ragazze alla schiena, l’ha palpeggiata nelle zone intime. La vittima è riuscita a reagire prontamente, colpendo il presunto aggressore al volto con uno spray urticante, costringendolo alla fuga.

L’identificazione e la denuncia dell’uomo

Le indagini immediate hanno permesso agli agenti di rintracciare l’uomo, identificato come un cittadino peruviano di 40 anni residente nel capoluogo.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza sessuale aggravata. Contestualmente, il Questore ha disposto nei suoi confronti due misure di prevenzione: l’avviso orale e il divieto di accesso all’area della stazione ferroviaria per un anno.

Le indagini della Squadra Mobile e i precedenti penali

La successiva attività investigativa della Squadra Mobile ha consentito di raccogliere ulteriori elementi che hanno confermato la versione fornita dalle due ragazze. È emerso inoltre che l’uomo era già stato condannato in passato per violenza sessuale su minore, aggravando la sua posizione agli occhi delle autorità.

Considerando il precedente specifico e la nuova condotta delittuosa, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico, nota come braccialetto elettronico. Tale misura è stata eseguita il 14 gennaio 2026.

Revoca del permesso di soggiorno e richiesta di rimpatrio

Nonostante l’uomo fosse regolarmente presente sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha valutato lo stato di recidiva rispetto a un reato particolarmente grave.

Per questo motivo, è stata disposta la revoca del titolo di soggiorno e avanzata richiesta all’Autorità Giudiziaria per l’autorizzazione al rimpatrio forzoso.

Il 2 aprile, a seguito della convalida del provvedimento di espulsione da parte del Giudice di Pace, l’uomo è stato accompagnato presso l’aeroporto di Milano Malpensa per essere rimpatriato coattivamente in Perù. L’operazione è stata condotta con l’impiego di scortisti abilitati della Questura di Novara, che hanno garantito il trasferimento internazionale in sicurezza.

IPA