E’ di tre arresti e quasi mezzo chilo di eroina sequestrata il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Empoli nella serata del 25 agosto. Tre cittadini nigeriani sono stati fermati dopo un inseguimento e accusati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 25 agosto gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, insieme al personale del Commissariato di P.S. di Empoli, hanno intercettato una Fiat Punto con a bordo tre cittadini nigeriani rispettivamente di 26 anni, 33 anni e 38 anni. Il veicolo è stato notato durante un servizio di pattugliamento mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Alla vista del posto di controllo, i tre uomini hanno ignorato l’alt imposto dagli agenti e si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo, quando la vettura è stata bloccata dalla Polizia. Il conducente è stato immediatamente messo in sicurezza, mentre gli altri due occupanti hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati a breve distanza dal veicolo.

La reazione violenta e le lesioni agli agenti

Durante le fasi concitate dell’arresto, uno dei due uomini che aveva tentato la fuga ha reagito con violenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni nel tentativo di divincolarsi e fuggire nuovamente. L’aggressione ha provocato plurime contusioni agli agenti, che sono comunque riusciti a immobilizzare e arrestare anche il soggetto più violento.

Il sequestro della droga e del denaro

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire e sequestrare una notevole quantità di sostanze stupefacenti: 485 grammi di eroina suddivisi in 44 ovuli, 0,85 grammi di hashish, 0,54 grammi di marijuana, oltre a 990 euro in contanti e 4 telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro come prova dell’attività di spaccio.

Le accuse e la custodia cautelare

Al termine delle operazioni, i tre giovani sono stati arrestati con le accuse di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, i tre sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

