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Un giovane senza patente è stato arrestato a Rocca di Caprileone (Messina) dopo essere fuggito a un controllo stradale e aver guidato in modo pericoloso nella notte di venerdì scorso. Nei suoi confronti è stato poi disposto l’obbligo di firma.

La fuga durante il controllo a Rocca di Caprileone

Nella notte di venerdì 16 ottobre gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, impegnati in un posto di blocco, improvvisamente hanno notato un’auto procedere a velocità sostenuta.

All’intimazione di fermarsi, il conducente li ha ignorati: con una manovra azzardata si è allontanato dando inizio a una fuga a forte velocità per le vie cittadine di Rocca di Caprileone (Messina). La corsa ha messo a rischio la sua incolumità, quella dei poliziotti e degli altri utenti della strada.

L’arresto: era senza patente

L’auto è stata rintracciata poco dopo. Gli agenti, dopo il fermo, hanno contestato al conducente le infrazioni commesse e lo hanno arrestato per non essersi fermato all’alt e per essersi dato alla fuga mettendo in pericolo l’incolumità altrui, secondo quanto previsto dall’articolo 192 co.7 bis del Codice della strada.

La misura cautelare

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato la misura e disposto l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia. L’udienza si è svolta a Patti.

IPA