Due denunce per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a Reggio Emilia. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, quando una pattuglia ha intercettato un’auto sospetta che ha tentato la fuga, terminata con uno schianto e l’arresto di due giovani pluripregiudicati.

Controlli straordinari e tentativo di fuga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del crimine diffuso e dell’immigrazione clandestina. Intorno alle ore 10.45, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia ha fermato una Toyota Yaris durante un posto di controllo. Tuttavia, il conducente dell’auto ha ignorato l’alt degli agenti e si è dato alla fuga ad alta velocità.

Inseguimento e incidente in viale Fratti

Ne è nato un inseguimento che si è concluso in viale Fratti, all’angolo con viale Muggia, dove la Toyota Yaris si è schiantata contro un palo della segnaletica verticale. A bordo del veicolo si trovavano quattro persone: tre uomini e una donna. Dopo l’incidente, tutti gli occupanti hanno abbandonato l’auto e hanno tentato di fuggire a piedi, ma il rapido intervento degli agenti ha permesso di bloccare due di loro all’interno del parcheggio coperto di viale Fratti.

Identificazione e precedenti penali

I due fermati sono stati accompagnati presso gli uffici della locale Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Sono stati identificati come un cittadino moldavo di 31 anni e un’italiana di 22 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, anche per reati analoghi.

Auto rubata e sequestro del veicolo

Dai controlli successivi è emerso che la Toyota Yaris era stata oggetto di furto. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro del veicolo, che risultava provento di reato.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato sta intensificando sul territorio di Reggio Emilia.

