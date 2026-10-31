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Momenti di puro terrore lungo l’autostrada A4, dove un uomo di 37 anni è stato tratto in arresto dalla polizia al termine di un rocambolesco inseguimento. Il soggetto si è reso protagonista di una corsa sconsiderata che ha messo a serio rischio l’incolumità degli automobilisti in transito e degli stessi agenti, prima di essere definitivamente bloccato ed ammanettato all’altezza del territorio comunale di Sommacampagna (Verona).

L’inseguimento sull’A4

L’intervento è iniziato il 30 ottobre intorno alle 15.25, dopo una segnalazione della Sala Operativa del Centro Operativo Autostradale di Padova. Un’auto seguiva troppo da vicino un altro veicolo e procedeva in modo preoccupante.

Le pattuglie della Polizia Stradale di Padova, già impegnate nei controlli, sono state affiancate dagli agenti della Sottosezione Autostradale di Verona Sud.

La fuga pericolosa

Al chilometro 280 ovest, vicino al casello di Verona Sud, gli operatori hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo ha invece accelerato, dando inizio alla fuga.

Durante l’inseguimento, durato circa 10 chilometri, ha effettuato ripetute deviazioni e si è diretto contro l’auto di servizio. Gli agenti hanno dovuto compiere brusche manovre per evitare l’impatto.

Il fermo e i provvedimenti

La guida pericolosa è proseguita nonostante la presenza di cantieri e il traffico intenso, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e degli altri automobilisti. La corsa si è conclusa nell’area di servizio Monte Baldo Ovest, dove il veicolo è stato bloccato e il conducente fermato.

Dopo l’identificazione e l’accompagnamento negli uffici della Polizia Stradale di Verona Sud, l’uomo è stato arrestato per il reato previsto dall’articolo 192, comma 7 bis del Codice della Strada. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e quello di dimora nella propria abitazione.

L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca; la patente è stata ritirata in vista della sospensione.

IPA