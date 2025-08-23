Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia. Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento per le vie cittadine, seguito al furto di una Volvo V50 avvenuto a Brescia il giorno precedente. L’intervento è stato disposto per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori reati.

La fonte ufficiale: il comunicato della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno individuato a Lonato del Garda una Volvo V50 risultata rubata il giorno precedente proprio a Brescia. Gli agenti, impegnati in un’attività di indagine, hanno seguito il veicolo sospetto per le strade cittadine, predisponendo un servizio di osservazione e pedinamento per monitorare i movimenti del conducente.

L’inseguimento e la fuga per le vie del centro

Quando i poliziotti hanno deciso di intervenire per fermare l’auto, il conducente – un italiano di 50 anni, residente a Brescia e con numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti – ha reagito in modo violento. Invece di fermarsi all’alt degli agenti, l’uomo ha improvvisamente accelerato. Ha avuto inizio un inseguimento da film nelle vie del centro cittadino. Durante la fuga, il ladro ha commesso numerose infrazioni al Codice della Strada, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti: è salito su un marciapiede, ha attraversato incroci con il semaforo rosso e ha ignorato ogni regola di sicurezza stradale.

Il blocco del veicolo e la resistenza all’arresto

Gli agenti, dopo un inseguimento serrato, sono riusciti a bloccare il veicolo in una strada sterrata, dove il conducente, nel tentativo di seminare la polizia, si è trovato la strada sbarrata da un fosso irriguo. A quel punto, l’uomo ha abbandonato l’auto e ha cercato nuovamente di fuggire, questa volta a piedi. Raggiunto dagli agenti, ha opposto una violenta resistenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni. Solo grazie alla prontezza e alla determinazione degli operatori, il fuggitivo è stato definitivamente bloccato e condotto in sicurezza presso gli uffici della Questura.

L’arresto e le accuse: violenza, resistenza e ricettazione

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, l’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il soggetto, già gravato da numerosi precedenti penali, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. L’operazione ha permesso di recuperare la Volvo V50 rubata e di interrompere una condotta che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi per la collettività.

Le misure di prevenzione: foglio di via e avviso orale

Alla luce della pericolosità sociale dell’arrestato e della sua inclinazione a delinquere, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei suoi confronti le Misure di Prevenzione Personali previste dal Codice delle Leggi Antimafia. In particolare, sono stati emessi un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Lonato del Garda per i prossimi 4 anni. Tali misure entreranno in vigore a partire dalla data di scarcerazione dell’uomo.

La posizione del Questore e la tutela degli agenti

Il Questore Sartori ha sottolineato, attraverso una nota ufficiale, come sia inaccettabile che gli operatori di polizia debbano subire violenze e insulti nell’esercizio delle proprie funzioni. Ha ribadito la necessità di tutelare chi rappresenta lo Stato e fa rispettare la legge, evidenziando che l’arresto del malvivente e l’applicazione delle misure di prevenzione sono stati decisi proprio per garantire la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di simili episodi.

Un intervento che rafforza la sicurezza cittadina

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela della sicurezza dei cittadini. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di evitare che la fuga del sospettato potesse causare danni a persone o cose, dimostrando ancora una volta l’importanza della presenza delle forze di polizia sul territorio.

Il contesto: reati e prevenzione a Lonato del Garda

Negli ultimi mesi, il territorio di Lonato del Garda è stato oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, proprio per la recrudescenza di furti e altri reati contro il patrimonio. L’episodio di ieri si inserisce in questo contesto e conferma la necessità di mantenere alta la guardia per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità. Le misure di prevenzione adottate nei confronti del responsabile rappresentano uno strumento fondamentale per impedire che soggetti pericolosi possano reiterare le proprie condotte illecite.

La collaborazione tra istituzioni e cittadini

Il successo dell’operazione è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e alla tempestiva segnalazione del veicolo rubato. Le autorità invitano i cittadini a continuare a segnalare situazioni sospette e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Conclusioni

L’arresto del 50enne a Lonato del Garda e l’applicazione delle misure di prevenzione personali rappresentano un importante risultato nella lotta ai reati contro il patrimonio e nella tutela della sicurezza pubblica. L’episodio evidenzia la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di illegalità e nel garantire la tranquillità dei cittadini.

