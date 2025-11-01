Inseguimento fatale per la Polizia a Torre del Greco, morto il poliziotto Aniello Scarpati: suv in fuga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente tra un’auto e una volante della Polizia a Torre del Greco. Nel Napoletano, lo scontro ha avuto un tragico bilancio: la morte del 47enne poliziotto in servizio Aniello Scarpati. Un altro agente è invece rimasto ferito gravemente ed è stato sottoposto a interventi chirurgici agli organi interni. Non è in pericolo di vita. Il SUV civile coinvolto nello scontro si è dato alla fuga ed è ora caccia al pirata della strada.

Incidente mortale a Torre del Greco

Grave incidente a Torre del Greco, nel Napoletano. Nella notte, in pieno centro cittadino, su viale Europa, un SUV di grosse dimensioni ha invaso la corsia opposta e ha colpito una volante della Polizia.

L’impatto è stato così violento da sbalzare fuori dalla vettura uno dei due poliziotti seduti all’interno. Ha perso così la vita Aniello Scarpati, agente di 47 anni in servizio. Accanto a lui, il collega è rimasto ferito gravemente.

Sono ancora da accertare le motivazioni per cui il SUV ha oltrepassato la corsia. Quel che è certo è che il conducente ha deciso di non fermarsi e di darsi alla fuga.

La ricostruzione degli eventi

Da una prima ricostruzione emerge che il SUV si sia scontrato frontalmente con l’auto della Polizia. La BMW X4, attualmente in fuga, procedeva ad alta velocità.

Il grande SUV avrebbe colpito la volante e, vista la velocità e la mole del veicolo, sarebbe riuscito a spostarla, facendola precipitare in un dirupo vicino alla zona delle Ferrovie dello Stato.

L’incidente si è verificato intorno alle due di notte, ma si cerca ancora di fare chiarezza su quanto accaduto. Alcune fonti parlano di un possibile inseguimento.

Bilancio: un morto e un ferito grave

Il bilancio dell’incidente è grave. Il poliziotto del commissariato di Torre del Greco, Aniello Scarpati, 47 anni, ha perso la vita. Dalle note ufficiali si apprende che lascia una moglie e tre figli.

Il collega in servizio con lui è invece ricoverato in gravi condizioni. All’arrivo in ospedale è stato immediatamente operato. Si parla di fratture e danni agli organi interni, ma la prognosi è riservata. È spettato al questore di Napoli, Maurizio Agricola, recarsi in ospedale dall’agente ferito e poi a casa dell’agente deceduto per darne notizia alla famiglia.

Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha espresso il suo più profondo cordoglio alla famiglia: “La sua dedizione e il suo sacrificio sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari, l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato”.