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Un inseguimento nella notte ad Asti si è concluso con una denuncia e varie sanzioni: la Polizia di Stato ha bloccato un uomo che sfrecciava a tutta velocità pur essendo privo di patente. La pattuglia è intervenuta per tutelare l’incolumità pubblica.

L’inseguimento per le strade di Asti

Come anticipato, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Asti hanno notato un veicolo che procedeva a velocità ben superiore ai limiti consentiti.

L’automobilista, invece di fermarsi all’alt imposto dagli operatori, ha tentato la fuga attraversando diverse strade urbane e mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e altri automobilisti.

L’identificazione, il conducente era noto per precedenti

Una volta riusciti a bloccare la corsa del veicolo, i poliziotti hanno identificato le persone a bordo e svolto i necessari accertamenti. È emerso che il conducente era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e lesioni personali stradali.

Inoltre, l’uomo è risultato privo di patente di guida, circostanza aggravata dal fatto che la stessa violazione era già stata commessa nel corso dell’ultimo biennio.

Denuncia e sanzioni per guida pericolosa

Alla luce della reiterazione del reato, il conducente è stato denunciato. Contestualmente, sono state comminate tutte le sanzioni e contravvenzioni previste dal Codice della Strada per la guida pericolosa e per la mancata ottemperanza all’alt degli agenti.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

IPA