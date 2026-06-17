Inseguito e ucciso da due sicari a Napoli, morto un 48enne: spari tra passanti e automobilisti
La vittima inseguita e uccisa dai sicari sarebbe stata centrata al torace, l'agguato è avvenuto in via Cesare Rosaroll in tarda serata
Un uomo di 48 anni è stato inseguito e ucciso da due sicari in strada a Napoli. L’agguato, forse di camorra, è avvenuto nella tarda serata del 16 giugno. Spari tra automobilisti e passanti che hanno cercato di mettersi al riparo. La vittima è stata centrata con un colpo al torace.
L’inseguimento dei sicari a Napoli
Il 48enne ha cercato di fuggire ai sicari correndo verso casa. I due killer, in scooter, lo hanno inseguito sotto gli occhi di decine di passanti e automobilisti.
L’agguato è avvenuto in via Cesare Rosaroll, intorno alle 22:30. La vittima era originaria della zona Tribunali.
Centrato da un proiettile al torace, l’uomo sarebbe morto sul colpo mentre diverse persone si mettevano al riparo dietro le autovetture in sosta.
Sul posto è arrivata la polizia insieme ai colleghi dell’Upg e della Scientifica, dopo una chiamata di qualcuno al 113.
La polizia giudiziaria è già al lavoro per recuperare le immagini di videosorveglianza alla ricerca di indizi per poter identificare i killer.
Chi era la vittima
Come riporta La Repubblica, il nome della vittima sarebbe Antonio Mauro e avrebbe avuto precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio, ma non per camorra anche se la polizia negli ultimi tempi lo accostava agli ambienti malavitosi dei Contini.
La casa in cui viveva non è lontana dal luogo dell’agguato. L’uomo stava camminando da solo a piedi, quando si è accorto dei killer e ha tentato la fuga verso la sua abitazione.
I sicari avrebbero esploso una raffica di colpi di pistola contro il 48enne, a giudicare dai bossoli calibro 7,65 trovati a terra sarebbero stati sparati almeno sei proiettili.
Già nel 2007 l’uomo fu vittima di un agguato, ma in quell’occasione rimase solamente ferito.
Altra sparatoria a San Giovanni a Teuduccio
Sempre nella tarda serata del 16 giugno a Napoli si è verificata anche un’altra sparatoria.
L’episodio è avvenuto a San Giovanni a Teduccio e, dai primi accertamenti, non sarebbe collegabile all’omicidio del 48enne.
Non ci sarebbero state vittime, tre persone sono rimaste ferite.