Inseguito e ucciso da due sicari a Napoli, morto un 48enne: spari tra passanti e automobilisti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un uomo di 48 anni è stato inseguito e ucciso da due sicari in strada a Napoli. L’agguato, forse di camorra, è avvenuto nella tarda serata del 16 giugno. Spari tra automobilisti e passanti che hanno cercato di mettersi al riparo. La vittima è stata centrata con un colpo al torace.

L’inseguimento dei sicari a Napoli

Il 48enne ha cercato di fuggire ai sicari correndo verso casa. I due killer, in scooter, lo hanno inseguito sotto gli occhi di decine di passanti e automobilisti.

L’agguato è avvenuto in via Cesare Rosaroll, intorno alle 22:30. La vittima era originaria della zona Tribunali.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Centrato da un proiettile al torace, l’uomo sarebbe morto sul colpo mentre diverse persone si mettevano al riparo dietro le autovetture in sosta.

Sul posto è arrivata la polizia insieme ai colleghi dell’Upg e della Scientifica, dopo una chiamata di qualcuno al 113.

La polizia giudiziaria è già al lavoro per recuperare le immagini di videosorveglianza alla ricerca di indizi per poter identificare i killer.

Chi era la vittima

Come riporta La Repubblica, il nome della vittima sarebbe Antonio Mauro e avrebbe avuto precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio, ma non per camorra anche se la polizia negli ultimi tempi lo accostava agli ambienti malavitosi dei Contini.

La casa in cui viveva non è lontana dal luogo dell’agguato. L’uomo stava camminando da solo a piedi, quando si è accorto dei killer e ha tentato la fuga verso la sua abitazione.

I sicari avrebbero esploso una raffica di colpi di pistola contro il 48enne, a giudicare dai bossoli calibro 7,65 trovati a terra sarebbero stati sparati almeno sei proiettili.

Già nel 2007 l’uomo fu vittima di un agguato, ma in quell’occasione rimase solamente ferito.

Altra sparatoria a San Giovanni a Teuduccio

Sempre nella tarda serata del 16 giugno a Napoli si è verificata anche un’altra sparatoria.

L’episodio è avvenuto a San Giovanni a Teduccio e, dai primi accertamenti, non sarebbe collegabile all’omicidio del 48enne.

Non ci sarebbero state vittime, tre persone sono rimaste ferite.