Inseguito per centinaia di metri a Verona tenta di nascondere 28 dosi di eroina sotto le auto, arrestato
Inseguito in centro dopo aver tentato di sottrarsi al controllo, un 32enne è stato arrestato: sequestrati eroina, 28 dosi e 155 euro.
Un 32enne è stato arrestato a Verona per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, di origine nigeriana, è stato fermato dopo essere fuggito a un controllo e aver tentato di nascondere alcuni involucri di eroina sotto auto in sosta.
Il controllo a Verona e la fuga
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio. Intorno alle 16:15, gli agenti delle Volanti hanno notato un gruppo di persone nei pressi di un esercizio commerciale in via XX Settembre. Uno degli uomini, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è apparso particolarmente agitato e nervoso.
Quando i poliziotti hanno provato a identificarlo, il 32enne si è dato alla fuga. Gli agenti lo hanno inseguito lungo via Cantarane e, dopo alcune centinaia di metri, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Durante l’intervento l’uomo ha opposto resistenza e ha cercato di liberarsi di alcuni involucri, provando a occultarli sotto le vetture parcheggiate.
La droga sequestrata e la convalida
Le perquisizioni hanno permesso di recuperare 14 involucri termosaldati, di colore bianco e già suddivisi per la vendita. All’interno è stata trovata una sostanza marrone, poi identificata come eroina: il peso lordo complessivo è risultato di 8,4 grammi, pari a 28 dosi. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 155 euro in banconote e monete di diverso taglio.
L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti per reati legati agli stupefacenti, contro la persona, il patrimonio e la Pubblica amministrazione, è stato arrestato a Verona con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.