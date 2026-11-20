Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 32enne è stato arrestato a Verona per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, di origine nigeriana, è stato fermato dopo essere fuggito a un controllo e aver tentato di nascondere alcuni involucri di eroina sotto auto in sosta.

Il controllo a Verona e la fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio. Intorno alle 16:15, gli agenti delle Volanti hanno notato un gruppo di persone nei pressi di un esercizio commerciale in via XX Settembre. Uno degli uomini, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è apparso particolarmente agitato e nervoso.

Quando i poliziotti hanno provato a identificarlo, il 32enne si è dato alla fuga. Gli agenti lo hanno inseguito lungo via Cantarane e, dopo alcune centinaia di metri, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Durante l’intervento l’uomo ha opposto resistenza e ha cercato di liberarsi di alcuni involucri, provando a occultarli sotto le vetture parcheggiate.

La droga sequestrata e la convalida

Le perquisizioni hanno permesso di recuperare 14 involucri termosaldati, di colore bianco e già suddivisi per la vendita. All’interno è stata trovata una sostanza marrone, poi identificata come eroina: il peso lordo complessivo è risultato di 8,4 grammi, pari a 28 dosi. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 155 euro in banconote e monete di diverso taglio.

L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti per reati legati agli stupefacenti, contro la persona, il patrimonio e la Pubblica amministrazione, è stato arrestato a Verona con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.