Inseguito sull'A2 fino a Rosarno, in auto un chilo di hashish e un etto di cocaina: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Correva a velocità pericolosa lungo l’autostrada A2, diretto a sud, con la Polizia Stradale alle calcagna. A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, gli agenti lo hanno bloccato allo svincolo: nell’auto del giovane c’erano oltre un chilo di hashish, più di 100 grammi di cocaina e oltre 2mila euro in contanti. È finito in carcere.

A2, l’inseguimento fino allo svincolo di Rosarno

Come riporta la Polizia di Stato, l’auto è stata intercettata nei giorni scorsi dalle pattuglie della Sottosezione di Palmi. Dopo un inseguimento, gli agenti sono riusciti a farla uscire in sicurezza e a fermarla vicino allo svincolo.

Al volante c’era un giovane originario del Cosentino ma residente ad Alessandria, visibilmente agitato. Abbastanza per convincere i poliziotti a perquisire lui e l’auto.

Hashish e cocaina nascosti tra abitacolo e bagagliaio

Tra l’abitacolo e il bagagliaio gli agenti hanno trovato due panetti di hashish, per oltre un chilo, e più di 100 grammi di cocaina, tutto imballato e nascosto. Con lui c’erano anche oltre 2mila euro in contanti.

Le analisi della Polizia Scientifica di Reggio Calabria hanno confermato il tipo di droga. Su disposizione della Procura di Palmi, il giovane è stato arrestato per spaccio e portato nel carcere di Palmi.

IPA