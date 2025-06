Inseguono e aggrediscono ragazze fuori da una discoteca a Civitanova Marche: denunciati quattro ventenni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro denunce il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Civitanova Marche, dove un gruppo di giovani è stato accusato di percosse, furto con strappo e danneggiamento. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, quando i poliziotti della Questura di Macerata sono intervenuti in seguito a una segnalazione di aggressione sul lungomare Piermanni.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio intorno alle 5 del mattino, quando una ragazza ha contattato il Commissariato di P.S. di Civitanova Marche per denunciare un’aggressione subita insieme alle sue amiche da parte di un gruppo di giovani magrebini. Secondo il racconto della donna, i giovani le avrebbero sottratto un telefono cellulare strappandoglielo dalle mani e avrebbero poi aggredito un loro amico intervenuto in loro difesa, dandosi infine alla fuga a bordo di un’autovettura.

L’intervento della Polizia

L’intervento tempestivo della Volante ha permesso di rintracciare l’auto segnalata, che procedeva in senso contrario e ad alta velocità. Il veicolo è stato bloccato e gli occupanti identificati. Tutti sono stati poi accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

Le testimonianze delle vittime

In sede di denuncia, le ragazze hanno raccontato che, dopo essere uscite da una discoteca, sono state avvicinate da alcuni giovani di origine magrebina visibilmente ubriachi. Nonostante i rifiuti alle loro avances, i giovani hanno continuato a inseguirle. All’improvviso, uno di loro ha strappato il cellulare dalla mano di una delle donne, scatenando una colluttazione con alcuni degli inseguitori, che hanno avuto la peggio. La donna è riuscita a riappropriarsi del proprio bene.

La reazione violenta

A questo punto, le giovani donne sono state invitate a salire a bordo dell’auto di un loro amico. Tuttavia, i ragazzi, innervositi per l’affronto subito, si sono avvicinati alla macchina e hanno iniziato a colpirla con calci e pugni. Il conducente è sceso dal mezzo per impedire ulteriori danni, ma è stato a sua volta percosso. Una delle donne, nel tentativo di difendere l’amico, è caduta a terra riportando diverse escoriazioni.

Le conseguenze legali

Allarmati dalle chiamate alle forze dell’ordine, i quattro giovani sono saliti a bordo di un’auto e sono fuggiti, ma sono stati poco dopo intercettati dalla Polizia di Stato. Per i fatti accaduti, i quattro giovani cittadini italiani di seconda generazione, di età compresa fra i 20 e i 23 anni (alcuni dei quali con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio), sono stati denunciati per i reati di percosse, furto con strappo e danneggiamento. A loro carico, in seguito all’istruttoria della Divisione Anticrimine, sono state emesse dal Questore della Provincia di Macerata le misure di prevenzione del Dacur e del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Civitanova Marche per la durata di un anno.

Fonte foto: IPA