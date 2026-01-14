Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani di 30 e 24 anni sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso a Modena dopo aver seguito un uomo anziano all’uscita di un centro commerciale. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della vigilanza privata e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato.

Due giovani denunciati a Modena

L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 13 gennaio intorno alle ore 12.00 presso un noto centro commerciale di Modena.

Il personale della vigilanza privata ha notato due uomini con atteggiamento sospetto aggirarsi nella galleria commerciale, seguendo un signore anziano che stava facendo la spesa.

La Squadra Volante è stata allertata e si è recata rapidamente sul posto. Gli agenti sono intervenuti direttamente nel parcheggio del centro commerciale, dove hanno individuato i due sospetti. Alla vista delle forze dell’ordine i due uomini hanno tentato invano la fuga, ma sono stati prontamente fermati e identificati.

Il tentativo di furto e le immagini di videosorveglianza

Le successive verifiche, supportate dalle immagini della videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’accaduto: i due cittadini rumeni avevano seguito il 72enne fino al parcheggio esterno, avvicinandosi a lui mentre era intento a riporre il carrello della spesa.

In quel momento hanno cercato di sottrarre il contenuto da una tasca del giubbotto dell’uomo, senza però riuscire nel loro intento grazie al tempestivo intervento degli agenti.

Le conseguenze per i responsabili

Oltre alla denuncia per tentato furto aggravato in concorso nei confronti dei due uomini è stato emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena per la durata di due anni.

Gli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine hanno evidenziato che i due, già noti alle forze dell’ordine, non avevano alcun valido motivo per permanere sul territorio modenese.

Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra personale di vigilanza privata e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto ai reati predatori, in particolare nei confronti delle persone più vulnerabili come gli anziani.

L’attenzione e la prontezza degli operatori hanno permesso di sventare un furto che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per la vittima.

