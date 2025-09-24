Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ausiliario del traffico di Bacoli, incensurato di 32 anni, è stato fermato nella serata di ieri durante un controllo mirato. L’uomo è stato trovato in possesso di diverse tipologie di stupefacenti e una somma in contanti superiore a 37mila euro. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio di prevenzione per contrastare il crescente fenomeno dello spaccio tra i giovani nell’area flegrea.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nella serata di ieri a Bacoli, nell’ambito di un servizio antidroga predisposto dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti e della presenza di ketamina tra i giovani della zona. I militari della stazione locale hanno intensificato i controlli per prevenire episodi di spaccio e altre situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica.

Il controllo e la perquisizione

Durante un pattugliamento in via Dragonara, i Carabinieri hanno notato un gruppo di giovani nei pressi di un bar. Tra loro, un ausiliario del traffico di 32 anni, incensurato e residente in città. Nonostante la sua posizione apparentemente insospettabile, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. Nelle tasche dell’uomo è stata rinvenuta della marijuana, mentre la successiva ispezione della sua Mercedes non ha portato ad altri ritrovamenti.

Il denaro nascosto e la confessione

Nonostante il primo esito, i Carabinieri hanno scelto di estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo, situata nel centro di Bacoli. Qui, nella camera da letto, sono stati scoperti 1.000 euro nascosti in una scatoletta di ferro per sigarette. Ulteriori ricerche hanno permesso di trovare altri 4.000 euro in una matrioska e 7.050 euro in un’altra. In tre cofanetti sono stati poi rinvenuti ulteriori 25.050 euro, per un totale di 37.100 euro in contanti. Alla domanda dei militari sul motivo di tale somma, l’uomo ha ammesso di possedere una notevole quantità di droga in un’altra abitazione poco distante.

Il secondo blitz e il maxi sequestro di droga

La seconda perquisizione, effettuata in una casa in disuso, ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. Nel salone dell’abitazione sono stati trovati 24 grammi di cocaina, quasi 1 chilo di hashish e poco più di 1 chilo e mezzo di marijuana. Sul pavimento, un sacchetto conteneva 56 grammi di ketamina, oltre a 9 dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte per la vendita.

Ecstasy e cocaina rosa: la droga chimica

Oltre alle sostanze già menzionate, i Carabinieri hanno sequestrato anche droga chimica: 581 pillole di MDMA (ecstasy) di vari colori, pronte per essere immesse sul mercato, e 17 dosi di cocaina rosa, una sostanza particolarmente pericolosa e rara. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che confermano l’attività di spaccio su larga scala.

Il contesto: allarme tra i giovani e prevenzione

L’arresto dell’ausiliario del traffico segue di meno di 24 ore quello di un operatore ecologico incensurato a Grumo Nevano, segno di un fenomeno in crescita che coinvolge anche persone senza precedenti penali. Le indagini sono partite dopo numerose segnalazioni di cittadini preoccupati per la diffusione di ketamina tra i ragazzi dell’area flegrea. I Carabinieri hanno intensificato i controlli per arginare il fenomeno e prevenire episodi di spaccio e consumo di sostanze pericolose tra i più giovani.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sequestro di una così ampia varietà di droghe e di una somma di denaro così elevata rappresenta un duro colpo al traffico illecito nella zona. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione delle sostanze sequestrate.

Un fenomeno in espansione: il caso Bacoli

Il caso di Bacoli mette in luce come il traffico di droga possa coinvolgere anche figure insospettabili, come dipendenti pubblici e lavoratori senza precedenti penali. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a segnalare qualsiasi movimento sospetto e a collaborare per contrastare la diffusione di sostanze pericolose, soprattutto tra i giovani.

