Insospettabile incensurato tradito dal nervosismo a Como, droga in auto e barattoli di hashish in casa
Un 26enne di Arosio è stato denunciato a Como per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati oltre 100 grammi di hashish e 220 euro.
Un giovane denunciato e oltre 100 grammi di hashish sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como nel pomeriggio di sabato. Un cittadino italiano di 26 anni, residente ad Arosio, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato fermato per un controllo stradale.
La fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como ha fermato un’autovettura in transito in Via Statale per Lecco.
Il controllo e la scoperta della droga
Il controllo è avvenuto intorno alle 16.00 di sabato pomeriggio. A bordo dell’auto si trovavano cinque persone, tra cui il 26enne poi denunciato. Gli agenti hanno notato che uno dei passeggeri mostrava segni di insofferenza alla loro presenza. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire le verifiche.
Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti poco più di 10 grammi di hashish, suddivisi in bustine di cellophane, in possesso del giovane. La sostanza, secondo quanto riferito dalla Polizia, era già confezionata e pronta per essere ceduta.
La perquisizione domiciliare
Alla luce del ritrovamento, gli agenti hanno esteso gli accertamenti all’abitazione del 26enne, residente ad Arosio. All’interno dell’appartamento sono stati trovati ulteriori 103 grammi di hashish, anch’essi suddivisi in barattoli e bustine e nascosti in diversi punti della casa. Nel corso della perquisizione è stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per la suddivisione delle dosi, e denaro contante per un totale di 220 euro, in banconote di vario taglio.
Il sequestro e la denuncia
Tutta la sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il giovane è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Dalle verifiche è emerso che il 26enne era incensurato, ovvero privo di precedenti penali.
Il Pubblico Ministero di turno è stato informato delle attività svolte dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.