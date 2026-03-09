Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane denunciato e oltre 100 grammi di hashish sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como nel pomeriggio di sabato. Un cittadino italiano di 26 anni, residente ad Arosio, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato fermato per un controllo stradale.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como ha fermato un’autovettura in transito in Via Statale per Lecco.

Il controllo e la scoperta della droga

Il controllo è avvenuto intorno alle 16.00 di sabato pomeriggio. A bordo dell’auto si trovavano cinque persone, tra cui il 26enne poi denunciato. Gli agenti hanno notato che uno dei passeggeri mostrava segni di insofferenza alla loro presenza. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti poco più di 10 grammi di hashish, suddivisi in bustine di cellophane, in possesso del giovane. La sostanza, secondo quanto riferito dalla Polizia, era già confezionata e pronta per essere ceduta.

La perquisizione domiciliare

Alla luce del ritrovamento, gli agenti hanno esteso gli accertamenti all’abitazione del 26enne, residente ad Arosio. All’interno dell’appartamento sono stati trovati ulteriori 103 grammi di hashish, anch’essi suddivisi in barattoli e bustine e nascosti in diversi punti della casa. Nel corso della perquisizione è stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per la suddivisione delle dosi, e denaro contante per un totale di 220 euro, in banconote di vario taglio.

Il sequestro e la denuncia

Tutta la sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il giovane è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Dalle verifiche è emerso che il 26enne era incensurato, ovvero privo di precedenti penali.

Il Pubblico Ministero di turno è stato informato delle attività svolte dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

