Instagram e Facebook down venerdì 12 giugno in tutto il mondo, versione desktop e app di Meta non funzionano
Instagram e Facebook down: molte persone a livello globale segnalano problemi e disservizi con app e social di Meta
Facebook e Instagram in down. I social network e i servizi di Meta hanno cominciato a funzionare a singhiozzo, non solo in Italia: segnalazioni di disservizi da tutto il mondo. Migliaia di utenti non sono riusciti nemmeno ad accedere ai propri profili social. Da Meta è arrivata la comunicazione che i problemi sarebbero “in via di risoluzione”.
- Instagram e Facebook down
- Le segnalazioni da tutto il mondo
- Problemi ad app e social di Meta
- La comunicazione di Meta
Instagram e Facebook down
Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno le piattaforme online di Meta hanno registrato malfunzionamenti e disservizi vari.
I problemi riguardano Instagram e Facebook, mentre WhatsApp sembra essere stato risparmiato.
Coinvolti dal down anche Threads e Facebook Messenger.
Le segnalazioni da tutto il mondo
Sul sito Downdetector, che monitora lo stato delle reti mobili e dei principali servizi web, le segnalazioni degli utenti sono cresciute molto rapidamente soprattutto dalle 15, ora italiana.
Problemi ad app e social di Meta
Vari i problemi segnalati dagli utenti. Per Instagram e Facebook i principali riguardano il caricamento, con l’aggiornamento del feed che va a rilento o a singhiozzi.
Ma c’è anche chi lamenta di non riuscire ad accedere al social, specie nella versione da pc.
La comunicazione di Meta
Dopo l’iniziale silenzio, Meta ha rilasciato una comunicazione.
Lo ha fatto tramite Andy Stone, responsabile della comunicazione, che su X ha sottolineato: “Siamo consapevoli, ci stiamo lavorando”.
Stone, però, non ha dato una spiegazione ufficiale sui problemi accorsi ai social di Meta.