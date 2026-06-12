Instagram e Facebook down venerdì 12 giugno in tutto il mondo, versione desktop e app di Meta non funzionano

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Facebook e Instagram in down. I social network e i servizi di Meta hanno cominciato a funzionare a singhiozzo, non solo in Italia: segnalazioni di disservizi da tutto il mondo. Migliaia di utenti non sono riusciti nemmeno ad accedere ai propri profili social. Da Meta è arrivata la comunicazione che i problemi sarebbero “in via di risoluzione”.

Instagram e Facebook down

Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno le piattaforme online di Meta hanno registrato malfunzionamenti e disservizi vari.

I problemi riguardano Instagram e Facebook, mentre WhatsApp sembra essere stato risparmiato.

Coinvolti dal down anche Threads e Facebook Messenger.

Le segnalazioni da tutto il mondo

Sul sito Downdetector, che monitora lo stato delle reti mobili e dei principali servizi web, le segnalazioni degli utenti sono cresciute molto rapidamente soprattutto dalle 15, ora italiana.

Problemi ad app e social di Meta

Vari i problemi segnalati dagli utenti. Per Instagram e Facebook i principali riguardano il caricamento, con l’aggiornamento del feed che va a rilento o a singhiozzi.

Ma c’è anche chi lamenta di non riuscire ad accedere al social, specie nella versione da pc.

La comunicazione di Meta

Dopo l’iniziale silenzio, Meta ha rilasciato una comunicazione.

Lo ha fatto tramite Andy Stone, responsabile della comunicazione, che su X ha sottolineato: “Siamo consapevoli, ci stiamo lavorando”.

Stone, però, non ha dato una spiegazione ufficiale sui problemi accorsi ai social di Meta.