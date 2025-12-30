Installata la campana che risuona contro l'aborto a Sanremo voluta dal vescovo, polemiche per l'iniziativa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Sanremo la Diocesi ha installato la “Campana dei Bimbi non Nati”, che suona ogni sera alle 20 in memoria dei casi di aborto volontario, suscitando proteste dal centrosinistra e associazioni per la sua interpretazione simbolica contro la legge 194. La curia difende l’iniziativa come richiamo alla preghiera e alla misericordia.

Sanremo, una campana contro l’aborto

È stata installata e messa in funzione da domenica 28 dicembre presso Villa Giovanna d’Arco a Sanremo, sede della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, la cosiddetta “Campana dei Bimbi non Nati” voluta da monsignor Antonio Suetta.

Secondo una nota ufficiale della curia, lo strumento è stato fuso in occasione dell’iniziativa diocesana “40 Giorni per la Vita 2021-2022” ed è destinato a suonare ogni sera alle ore 20, diventando così un richiamo alla preghiera, alla coscienza e alla misericordia in aperta protesta contro l’aborto.

ANSA

Un dettaglio della campana contro l’aborto di Sanremo

La scelta della data non è casuale: il 28 dicembre nel calendario liturgico cattolico si celebra la Festa dei Santi Innocenti Martiri, bambini uccisi secondo il racconto evangelico per volontà di Erode, memoria che la Diocesi ritiene significativa anche per la riflessione sui “bimbi non nati” nei tempi moderni.

Il dibattito politico e le critiche

La cerimonia di benedizione e l’avvio dei rintocchi della campana hanno subito suscitato reazioni di forte contrasto politico e sociale, soprattutto da parte di esponenti del centrosinistra e di gruppi civici locali.

Tra i primi a intervenire è stato Edoardo Verda, medico e consigliere comunale del Partito Democratico di Imperia, secondo cui la scelta del vescovo non rispecchia cura né ascolto, ma piuttosto introduce un giudizio di colpa in un ambito che “non riguarda la religione ma l’autodeterminazione delle donne”.

Critiche simili sono arrivate anche da Maria Spinosi, esponente di Ventimiglia Progressista, che ha definito lo strumento una “campana dell’accusa”, con un messaggio moralistico che può mettere in discussione un diritto riconosciuto dallo Stato e caricare di giudizio lo spazio pubblico cittadino.

In aggiunta a queste critiche, esponenti di gruppi come i Radicali Italiani hanno bollato l’iniziativa come un atto politico. “Non è un gesto di fede, ma un’operazione politica contro i diritti delle donne” ha dichiarato il segretario nazionale Filippo Blengino.

“Significa usare la religione come clava ideologica per colpire la legge 194, delegittimare la libertà di scelta e ignorare che grazie alla 194 sono diminuite morti e sofferenze. Quello di Suetta è pura propaganda di un altro secolo”.

La posizione della diocesi e del vescovo Suetta

Dalla curia di Ventimiglia-Sanremo, l’iniziativa viene invece presentata come un gesto di preghiera, memoria e meditazione. Monsignor Suetta ha espresso la volontà di non rispondere a “polemiche sterili” e ha ribadito che l’obiettivo è aprire uno spazio di silenzio e riflessione.

“L’aborto non è un diritto, è un delitto” ha dichiarato il vescovo a Provitaefamiglia.it. “Non è una conquista di civiltà, è un dramma, l’aborto non è una soluzione ai problemi, ma la stampa come al solito riprende il tema con accenti che sono tipici della cultura dominante e della propaganda”.