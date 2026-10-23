Insulta e minaccia un uomo, poi lo investe a Morrano di Orvieto vicino a Terni: 64enne ai domiciliari

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Prima gli insulti e le minacce, poi l’accelerata improvvisa con il motoveicolo contro l’uomo che aveva davanti. A Morrano, frazione di Orvieto vicino a Terni, un 64enne è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver investito volontariamente un 55enne davanti a un circolo ricreativo. Tra i due c’erano già stati vecchi contrasti.

Orvieto, l’investimento davanti al circolo di Morrano

Come riporta la Polizia di Stato, l’episodio risale al 17 ottobre.

Gli agenti del Commissariato di Orvieto sono intervenuti dopo una chiamata alla linea di emergenza, che parlava di un uomo investito di proposito.

Secondo la ricostruzione, il 55enne si trovava in strada quando il conducente lo ha raggiunto e gli ha rivolto frasi ingiuriose e minacciose.

Poi avrebbe accelerato nella sua direzione, colpendolo a una gamba e facendolo cadere contro un muretto di cinta.

Il ferito e la misura cautelare

L’uomo è stato portato all’ospedale di Orvieto, con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica e di identificare il responsabile.

Dagli approfondimenti è emerso che tra i due c’erano già stati episodi di conflittualità.

Su richiesta della Procura di Terni, il 64enne è stato sottoposto ai domiciliari per lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

Il mezzo usato per investire il 55enne è stato sequestrato.

IPA