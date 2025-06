Insulta e pedina l'ex fidanzata a Roma, scattano le misure cautelari: tutelate anche le figlie della donna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Roma per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Il dispositivo di controllo elettronico, noto come “braccialetto elettronico”, è stato applicato per monitorare i suoi movimenti. L’operazione è stata condotta l’11 giugno 2025 dalla Squadra Mobile, su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito di una richiesta della locale Procura della Repubblica.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha rivelato che l’indagato aveva messo in atto una serie di condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna. Non accettando la fine della loro relazione, l’uomo avrebbe minacciato e molestato la donna, controllando le sue frequentazioni e spostamenti, e utilizzando epiteti ingiuriosi e offensivi nei suoi confronti.

Misure cautelari applicate

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha valutato i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato e ha emesso un’ordinanza esecutiva. Questa prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, estendendo tale divieto anche alle due figlie minori della donna. Inoltre, è stata stabilita una distanza minima da mantenere e l’indagato non potrà comunicare con loro attraverso alcun mezzo.

Utilizzo del braccialetto elettronico

Per garantire una maggiore tutela delle vittime, l’esecuzione della misura cautelare è stata subordinata all’applicazione del braccialetto elettronico. Questo dispositivo consente un controllo elettronico a distanza, assicurando che l’indagato rispetti le restrizioni imposte dal giudice.

Conclusioni

Il caso di Roma evidenzia l’importanza delle misure di controllo elettronico per proteggere le vittime di atti persecutori. L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta un passo significativo verso la sicurezza delle persone coinvolte, garantendo che le restrizioni vengano rispettate.

Fonte foto: IPA