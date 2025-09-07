Insulta e tenta di aggredire la figlia omosessuale a Napoli: "Devi cambiare cognome", arrestato 51enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Sono i reati di cui dovrà rispondere un 51enne arrestato a Napoli per le ripetute minacce alla figlia, una ragazza di 24 anni omosessuale, una “colpa” che il padre non avrebbe mai accettato. L’uomo si sarebbe presentato nel pomeriggio presso il locale dove la giovane lavora, urlandole contro: “Devi cambiare cognome“. Poi si è allontanato e alcune ore dopo ha raggiunto l’abitazione in cui la figlia vive insieme alla madre. Lì avrebbe tentato più volte di sfondare la porta mentre continuava a minacciare, con le due donne barricate in casa. Il 51enne è stato arrestato dai carabinieri.

Minacce alla figlia omosessuale

I fatti risalgono a sabato 6 settembre. Una ragazza di 24 anni che lavora come cameriera in un bar del centro storico di Napoli, nel quartiere Santa Chiara, è stata raggiunta dal padre. L’uomo avrebbe iniziato ad urlarle contro arrivando a spaventare gli avventori del locale. “Devi cambiare cognome”, le avrebbe detto. Lo riporta il Corriere della Sera.

Poi si sarebbe allontanato, ma non era finita. A tarda sera l’uomo si sarebbe ripresentato di fronte all’abitazione in cui la figlia vive con la madre. Dall’esterno avrebbe ripreso il suo operato, colpendo violentemente la porta per farsi aprire e ricominciando con insulti e minacce. Secondo la stampa nazionale e locale, non avrebbe mai sopportato la natura omosessuale della figlia.

Un 51enne è stato arrestato per aver tentato di aggredire la figlia omosessuale a Napoli: "Devi cambiare cognome", dovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia

Le due donne non avrebbero ceduto alle sue richieste, barricandosi all’interno con la 24enne in preda al pianto, ininterrottamente. Le grida avrebbero però attirato l’attenzione dei vicini, che hanno quindi dato l’allarme. Secondo l’edizione locale del Corriere, invece, sarebbero state le due donne a chiedere aiuto componendo il Nue.

Quando sono arrivati i militari l’uomo era ancora intento a vessare la moglie e la figlia, specialmente per quanto riguarda le minacce di morte nei confronti di quest’ultima. In quel momento i carabinieri della compagnia Centro – arrivati da Chiaia dove stavano pattugliando le zone della movida – gli hanno messo le manette.

Arrestato 51enne a Napoli

Come riporta Ansa l’uomo è stato trasferito in carcere con l’accusa di atti persecutori – stalking, secondo l’edizione locale del Corriere della Sera – e maltrattamenti in famiglia.

Secondo una prima ricostruzione gli atteggiamenti violenti del 51enne si verificavano da tempo e per questo la vita delle due donne era precipitata in un incubo.

Il precedente a Ercolano

Il 10 marzo 2025 a Ercolano (Napoli) una coppia – 47 anni lui, 43 lei – è stata arrestata per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I coniugi avevano costretto a stare in casa la figlia 19enne, con l’intento di punirla per la sua relazione omosessuale con la fidanzata di 20 anni.

La figlia e la compagna erano andate a vivere insieme, una decisione che i genitori non avevano tollerato. Minacciate più volte, le due ragazze avevano trovato rifugio in casa di un’amica. Lì i genitori avevano raggiunto la 19enne e trascinata con forza all’interno dell’abitazione di famiglia. Da quel momento le avevano impedito ogni contatto con l’esterno. L’amica delle due ragazze aveva dato l’allarme, quindi erano intervenute le forze dell’ordine.