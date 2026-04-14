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Eseguito un arresto a Rimini per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Un cittadino italiano è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito un vice ispettore, tentando di strangolarlo. L’intervento degli agenti è stato reso necessario per contenere la violenza dell’uomo, che aveva già manifestato atteggiamenti ostili e minacciosi nei confronti delle forze dell’ordine.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Rimini ha arrestato un soggetto italiano per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e lesioni aggravate. L’uomo, alla vista della Volante, ha iniziato a inveire contro gli agenti senza alcun motivo apparente, pronunciando frasi offensive nei confronti delle divise.

L’identificazione e l’escalation della violenza

Durante il tentativo di identificazione, il soggetto ha opposto un netto rifiuto, costringendo gli operatori a condurlo in Questura. Nel tragitto e una volta giunto negli uffici, la situazione è ulteriormente degenerata: l’uomo ha continuato a minacciare gli agenti con frasi inquietanti, tra cui “vi ammazzo con le mie mani”.

L’aggressione in Questura

La tensione ha raggiunto il culmine all’interno della Questura di Rimini, dove l’aggressore ha lanciato una sedia nel corridoio e si è scagliato con violenza contro un vice ispettore, stringendogli le mani al collo nel tentativo di strangolarlo. Solo il pronto intervento di altri tre agenti e l’utilizzo dello spray in dotazione hanno permesso di bloccare l’uomo e di procedere al suo arresto.

Le conseguenze per il poliziotto

A seguito dell’aggressione, il vice ispettore ha riportato lesioni giudicate guaribili in 14 giorni. L’arrestato dovrà ora rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

IPA