Insulti a Giorgia Meloni, il video della solidarietà del ministro polacco Sikorski: "Soloyov come Goebbels"
Sikorski difende Meloni: "Insulti da Solovyov, propagandista russo, la rendono una delle buone"
“Ho detto ad Antonio Tajani che Meloni dovrebbe considerare gli insulti ricevuti come una medaglia d’onore: se i cattivi ti insultano, significa che sei uno dei buoni. Ma è abbastanza comico perché sapete chi l’ha insultata? Un tizio che di chiama Solovyov, uno spregevole propagandista russo alla Goebbels“, ha detto alla Luiss il ministro degli Esteri polacco Radoslav Sikorski in relazione agli insulti di Solovyov nei confronti della Premier Giorgia Meloni degli scorsi giorni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.