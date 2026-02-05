Insulti contro FdI e Meloni, vandalizzato il circolo alla Garbatella frequentato dalla premier in gioventù

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo storico circolo ex Msi ora FdI alla Garbatella, frequentato in gioventù anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato vandalizzato. Lo hanno reso noto Paolo Trancassini e Marco Perissa, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito, che hanno condannato con assoluta fermezza il “vile atto di vandalizzazione”, da loro definito un “gesto intimidatorio che colpisce la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini”.

Vandalizzato il circolo Fdi alla Garbatella: insulti a Meloni e al partito

Il circolo che fu del Msi e ora è di FdI alla Garbatella è stato vandalizzato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio.

Sulle serrande della sede e sui muri adiacenti sono comparse le scritte “Falsa” e “Fasci di mer*a“, assieme ai simboli di falce e martello in rosso.

ANSA

La nota del circolo FdI vandalizzato alla Garbatella

I deputati Paolo Trancassini e Marco Perissa, rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano di FdI, in una nota hanno condannato con “assoluta fermezza” il “vile atto di vandalizzazione” ai danni della sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella a Roma.

I due hanno definito quanto accaduto un “gesto intimidatorio che colpisce non solo una comunità politica, ma la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini”.

Trancassini e Perissa hanno aggiunto: “Esprimiamo piena solidarietà ai militanti del circolo, da sempre impegnati con passione sul territorio”.

Poi, l’attacco alla sinistra: “Questi episodi sono il frutto di un clima d’odio alimentato da una certa sinistra che fomenta tensioni e delegittimazione, un clima costruito ad arte contro FdI e contro Giorgia Meloni, bersaglio costante di insulti, attacchi, minacce. È ora che a sinistra si assumano le proprie responsabilità”.

Nella nota si legge ancora: “Chi pensa di intimorirci sappia però che si sbaglia di grosso: Fratelli d’Italia non indietreggia di un millimetro, rimanendo vicina ai territori e ai bisogni dei cittadini tanto a Roma quanto nel resto della nostra Nazione”.

Il precedente nel 2022

Il circolo di Fratelli d’Italia alla Garbatella era già stato vandalizzato nel 2022.

In quell’occasione, sulla serranda era apparsa la scritta “La Russa, Garbatella ti schifa!” contro Ignazio La Russa, appena diventato presidente del Senato, seguita da una stella e la sigla Antifa.