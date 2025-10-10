Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una misura cautelare e un braccialetto elettronico sono stati applicati in provincia di Enna, a Piazza Armerina, nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori ai danni di una donna. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna la scorsa settimana, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato locale dopo ripetute denunce della vittima.

La ricostruzione dei fatti: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nei mesi scorsi, quando una donna ha segnalato alle autorità di essere stata oggetto di molestie telefoniche, insulti, minacce e persino aggressioni fisiche da parte di un uomo. Le denunce presentate hanno permesso agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica degli episodi, portando all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’indagato.

Il provvedimento del G.I.P. e le misure adottate

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, ritenendo sussistenti gravi indizi a carico dell’uomo. Contestualmente, è stato applicato anche il braccialetto elettronico, uno strumento che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte.

