Insulti e aggressioni a Piazza Armerina, così una donna è stata perseguitata: un arresto
A Piazza Armerina, uomo sottoposto a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per atti persecutori contro una donna.
Una misura cautelare e un braccialetto elettronico sono stati applicati in provincia di Enna, a Piazza Armerina, nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori ai danni di una donna. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna la scorsa settimana, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato locale dopo ripetute denunce della vittima.
La ricostruzione dei fatti: la fonte della notizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nei mesi scorsi, quando una donna ha segnalato alle autorità di essere stata oggetto di molestie telefoniche, insulti, minacce e persino aggressioni fisiche da parte di un uomo. Le denunce presentate hanno permesso agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica degli episodi, portando all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’indagato.
Il provvedimento del G.I.P. e le misure adottate
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, ritenendo sussistenti gravi indizi a carico dell’uomo. Contestualmente, è stato applicato anche il braccialetto elettronico, uno strumento che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte.
