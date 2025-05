Insulti e lesioni davanti ai figli, poi viola il divieto di avvicinamento all'ex: 45enne in manette a Crotone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato dalla Polizia di Stato a Crotone per maltrattamenti. Un uomo, già indagato per violenza domestica, è finito in manette per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti della Questura di Crotone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto nato nel 1980. L’uomo era già indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex compagna.

Origine della vicenda

La vicenda ha avuto inizio con la denuncia della donna, che ha raccontato di subire dal luglio 2024 una serie di comportamenti persecutori e violenti da parte dell’uomo. Questi comportamenti includevano gravi insulti, ingiurie, lesioni personali e minacce, anche alla presenza dei figli minori.

Indagini e provvedimenti

Gli approfondimenti investigativi condotti dagli agenti della sezione specializzata “Codice Rosso” hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento che hanno portato il gip del Tribunale di Crotone a emettere una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati.

L’arresto

Successivamente, lo scorso primo maggio, le volanti della Questura di Crotone, nell’ambito di una specifica attività di controllo con finalità preventive di contrasto alla violenza di genere, hanno arrestato l’uomo trovato nei pressi dell’abitazione della donna, in violazione del divieto di avvicinamento a lui imposto.

Conferma dell’impegno delle forze dell’ordine

I fatti sono stati rappresentati al procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, che, insieme al pool di magistrati impegnati a fronteggiare il fenomeno della violenza domestica e di genere, ha richiesto una misura cautelare al gip del Tribunale di Crotone, che è stata concessa immediatamente.

Gli agenti della Squadra Mobile, individuato l’uomo dopo continue ricerche, lo hanno condotto presso gli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, lo hanno associato alla locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento eseguito conferma l’attenzione rivolta dagli uomini della Polizia di Stato per i reati che rientrano nel novero del c.d. “Codice Rosso” e l’impegno fortemente voluto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, che ha attuato una serie di iniziative, sia di tipo preventivo che repressivo, volte a contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e invita le vittime a denunciare ogni forma di violenza.

Fonte foto: IPA