Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino è stato deferito alla Procura della Repubblica per dei fatti avvenuti a Salerno, dove sono stati pubblicati numerosi post offensivi e minacciosi contro il Presidente della Repubblica, il Pontefice, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione comunale. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare le istituzioni e la sicurezza pubblica.

Le indagini della DIGOS

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nella giornata di ieri, 10 dicembre 2025, quando il personale della DIGOS della Questura di Salerno ha individuato un profilo Facebook sospetto. Gli investigatori, impegnati nel monitoraggio quotidiano della rete, hanno rilevato la presenza di diversi contenuti dal tono fortemente ingiurioso e minatorio, rivolti a figure istituzionali di primo piano.

I bersagli delle offese e delle minacce

I post incriminati erano indirizzati al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Sommo Pontefice Leone IVX, alle Forze dell’Ordine e all’Amministrazione comunale di Salerno. Il cittadino, residente nel capoluogo, avrebbe utilizzato un nickname di fantasia per celare la propria identità, ma le indagini tecniche hanno permesso di risalire rapidamente al reale utilizzatore dell’account.

L’identificazione e l’ammissione delle responsabilità

Grazie agli accertamenti svolti dagli operatori della Polizia di Stato, è stato possibile identificare senza incertezze l’autore dei post. Una volta rintracciato, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla pubblicazione dei contenuti offensivi e minacciosi.

Le misure adottate: ritiro delle armi

Al termine delle attività investigative, la Polizia di Stato ha proceduto al ritiro cautelativo di tre armi legalmente detenute dall’indagato, insieme al relativo munizionamento e al titolo autorizzativo. Questa misura è stata adottata per prevenire possibili rischi collegati al comportamento dell’uomo, già ritenuto responsabile di minacce e offese gravi nei confronti di rappresentanti delle istituzioni.

IPA