Quattro minorenni colpite da Daspo Willy a Padova per bullismo e molestie ai danni di una donna vulnerabile. I fatti sono avvenuti lo scorso 25 agosto in un locale pubblico di via Norma Cossetto, dove le giovani sono state protagoniste di atti di prevaricazione e scherno. I provvedimenti sono stati disposti dal Questore Marco Odorisio e notificati il 29 agosto, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto alla criminalità minorile che ha visto triplicare le misure preventive rispetto all’anno precedente.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova ha dato esecuzione a quattro provvedimenti di Daspo Willy e due avvisi orali nei confronti di altrettante giovani, tutte minorenni, coinvolte in un grave episodio di bullismo e molestie ai danni di una donna di 58 anni con difficoltà motorie e senza fissa dimora. L’episodio, avvenuto in un locale pubblico vicino a Piazzale Stazione, ha visto le ragazze agire in gruppo, accanendosi contro la vittima con insulti, scherni e spruzzi d’acqua, arrivando persino a sottrarle la stampella ortopedica necessaria per camminare.

La dinamica dei fatti

La mattina del 25 agosto, intorno alle 10.30, la Sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione tramite il 113 riguardante un gruppo di cinque ragazzine, tra cui una appena tredicenne, che stavano importunando una donna straniera con problemi di salute all’interno di un esercizio pubblico in via Norma Cossetto. Le giovani hanno iniziato a ingiuriarla, deriderla e spruzzarle acqua sul volto con una pistola giocattolo, per poi sottrarle la stampella ortopedica. La vittima, già in evidente stato di difficoltà, ha tentato di allontanarsi, ma è stata seguita anche all’esterno del locale, nel piazzale della stazione ferroviaria, dove le vessazioni sono proseguite tra gesti di scherno e insulti, nonostante le sue richieste di smettere e le crisi di pianto dovute alla paura di un malore.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti e i Poliziotti di Quartiere sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’aggressione, prestando i primi soccorsi alla vittima e identificando subito il gruppo di giovani responsabili. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire la reiterata e prolungata condotta molesta delle minorenni, che hanno accerchiato la donna, bersagliandola con insulti e spruzzi d’acqua, seguendola persino nei servizi igienici del locale e sottraendole la stampella, senza la quale la vittima ha avuto enormi difficoltà a muoversi.

Le protagoniste e i precedenti

Le cinque giovanissime coinvolte nell’episodio sono risultate essere tre sedicenni, una diciassettenne e una tredicenne, tutte già note alle forze dell’ordine per precedenti condotte antisociali e reati commessi nel centro cittadino, tra cui minacce, lesioni, rapine ed estorsioni, spesso ai danni di coetanei o persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli. L’episodio di bullismo e molestie ai danni della donna vulnerabile si inserisce dunque in un quadro di comportamenti devianti già monitorati dalle autorità.

I provvedimenti adottati

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Padova ha immediatamente attivato la Divisione Polizia Anticrimine per valutare l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Al termine dell’istruttoria, sono stati ravvisati i presupposti di legge e, considerata la pericolosità sociale delle minori di età superiore ai quattordici anni, è stata disposta nei confronti delle tre sedicenni e della diciassettenne l’applicazione del Daspo Willy, che vieta per tre anni l’accesso e lo stazionamento in tutti i locali pubblici e di pubblico intrattenimento presenti in Piazzale Stazione e nelle immediate vicinanze. Per due di queste ragazze è stato inoltre emesso l’Avviso orale, altra misura di prevenzione personale.

L’impegno della Questura contro la devianza minorile

Il Questore Marco Odorisio ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della devianza giovanile e della criminalità minorile, evidenziando come l’età dei giovani coinvolti in condotte antisociali o penalmente rilevanti si stia abbassando sempre di più, talvolta anche sotto la soglia dei quattordici anni. Secondo il Questore, è fondamentale intercettare i primi segnali di devianza per interrompere il ciclo della violenza e prevenire derive criminali, soprattutto quando le condotte sono agite in gruppo contro persone singole o particolarmente vulnerabili, come nel caso di via Norma Cossetto.

I dati sulla criminalità minorile in provincia

Nei primi sette mesi dell’anno, in tutta la provincia, centosette minorenni sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con novantadue minori indagati in stato di libertà e quindici minori in stato di arresto, principalmente per reati legati a stupefacenti, rapine e lesioni. Questi dati risultano in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente, quando erano stati centootto i minori indagati in stato di libertà e undici quelli arrestati.

L’aumento delle misure preventive

Parallelamente, la Questura ha intensificato l’attività di prevenzione: nei primi sette mesi dell’anno sono state eseguite a carico di minorenni cinquantotto misure di prevenzione, prevalentemente Daspo Willy e Avvisi orali, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le misure erano state venti. Questo incremento testimonia la volontà delle autorità di contrastare con decisione il fenomeno della criminalità minorile e di tutelare le fasce più deboli della popolazione.

Conclusioni

L’episodio di bullismo e molestie avvenuto a Padova rappresenta un campanello d’allarme sul crescente disagio giovanile e sulla necessità di risposte tempestive e incisive da parte delle istituzioni. L’adozione di Daspo Willy e Avvisi orali nei confronti delle giovani responsabili, insieme all’aumento delle misure preventive, conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la devianza minorile e nel proteggere le persone più fragili.

