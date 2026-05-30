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Due ragazze di Como sono state denunciate per percosse dopo aver aggredito un coetaneo nei pressi del Duomo. L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, è stato segnalato alla Polizia che ha identificato e sanzionato le responsabili, entrambe già note alle forze dell’ordine.

L’intervento a Como

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione di aggressione ricevuta dalla Questura di Como nel primo pomeriggio di ieri.

Intorno alle 14, una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata inviata in Via Vittorio Emanuele, nei pressi di Piazza Duomo, a seguito di una segnalazione che riferiva di un’aggressione ai danni di un ragazzo di 17 anni. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima, la quale ha raccontato di essere stato dapprima oggetto di insulti a sfondo omofobo e, successivamente, colpito con schiaffi e pugni da due ragazze.

L’identificazione delle responsabili

Poco dopo l’accaduto, le due giovani sono state rintracciate nelle vie adiacenti al luogo dell’aggressione e condotte in Questura. Qui è stato accertato che entrambe, minorenni di 17 anni e residenti a Como, risultavano già pregiudicate per precedenti episodi.

Le due ragazze sono state denunciate in stato di libertà per il reato di percosse. Inoltre, in base all’articolo 10 del Regolamento di Polizia Urbana, sono state sanzionate amministrativamente e allontanate dal luogo dell’aggressione per le successive 48 ore, come previsto dalla normativa vigente.

Il contesto e le reazioni

L’episodio, avvenuto in pieno centro cittadino e in orario pomeridiano, ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente in casi di aggressione e di contrastare ogni forma di violenza, soprattutto quando coinvolge minorenni e si accompagna a insulti discriminatori.

IPA