Insulti razzisti a Estefani Yan Miss Grand Prix 2025: "Non rappresenta la carpigianità", la sua reazione

Dall’orgoglio alla rabbia. Estefani Yan, 27enne originaria di Santo Domingo e residente a Carpi da sei anni, ha trionfato nel concorso Miss Grand Prix 2025. Una vittoria che l’ha riempita di felicità, ma che ha anche attirato su di lei insulti razzisti sui social. La giovane ha spiegato che non si aspettava di ricevere simili reazioni da parte di alcuni utenti. Mai prima d’ora era stata bersaglio di attacchi personali per il colore della sua pelle.

‘Miss Grand Prix’, insulti razzisti a Estefani Yan dopo la vittoria

“Sono orgogliosa di aver portato la corona proprio a Carpi”, ha dichiarato la ragazza in un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale. Poi la doccia fredda, vale a dire i commenti dal sapore razzista sui social.

“Non mi aspettavo certo approvazione né ammirazione, ma neppure di essere insultata così. Non ho fatto del male a nessuno”, ha aggiunto con amarezza Estefani Yan, che è un’ex atleta nazionale militare di salto in alto e triplo nella Repubblica dominicana.

C’è chi ha scritto che è una “ragazza carina, ma non si può dire che abbia lineamenti carpigiani: le carpigiane invece sono delle belle donne”. “Non rappresenta certo la carpigianità”, ha digitato un altro utente. E ancora, “ce n’erano di molto più belle con il ‘difetto’ di essere italiane“.

Estefani ha sottolineato che l’odio che si è scatenato in rete la sta ferendo, rimarcando di non aver mai detto di volere rappresentare la bellezza italiana, tantomeno carpigiana. “Ho partecipato a un concorso importante, ‘Miss Grand Prix’, come donna”, ha chiosato.

E pensare che al concorso ha scelto di partecipare perché spinta proprio da alcuni cittadini carpigiani suoi clienti. La 27enne lavora come estetista nel salone della sorella e alcune persone che lo frequentano, vista la sua bellezza, l’hanno spronata a mettersi in gioco. “Mai avrei pensato di essere poi travolta da cattiveria e odio razziale“, si è sfogata ancora la giovane.

La miss: “Considero Carpi come casa mia”

“Nonostante io non sia nata a Carpi – ha proseguito -, vivo qui e sento questa città come ‘casa’. Ero molto orgogliosa di aver portato la corona del premio proprio a Carpi, rappresentandola con rispetto e gratitudine”.

La 27enne ha inoltre raccontato che mai prima d’ora era stata bersaglio di offese razziste. Nei sei anni vissuti a Carpi anzi ha soltanto ricevuto complimenti per il suo lavoro e per il suo impegno.

“A fronte di tutto quello che è successo – ha ragionato -, però, ora mi viene da dire che direttamente non sono mai stata offesa per il colore della mia pelle, ma alle spalle non lo so. Non credevo possibile tanta cattiveria”.

Perché la 27enne ha deciso di non denunciare

Secondo, Estefani le offese sono frutto “dell’ignoranza”. Denuncerà? “Me lo hanno detto in tanti, ma non lo farò perché non è nel mio carattere, non voglio mettere in difficoltà nessuno. Esiste la libertà di espressione del pensiero, è vero, ma esiste anche l’educazione e il rispetto”.

Non solo note negative. La 27enne infatti ha sottolineato che molte persone le hanno espresso molta solidarietà. “E questo mi riempie il cuore; quindi, vado a testa alta e con orgoglio porto la mia corona”, ha aggiunto, rivelando di avere un sogno nel cassetto. Qual è? “Entrare nel mondo dello spettacolo, della televisione”.