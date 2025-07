Insulti sessisti al figlio di Pedro della Lazio per una foto sui social, la risposta del calciatore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Raffica di insulti sul giocatore della Lazio Pedro per una foto postata sui social per festeggiare l’ottavo compleanno del figlio. Il post è stato sommerso da commenti sessisti e omofobi per l’abbigliamento del bambino, evidentemente ritenuto troppo femminile dagli haters. Alla bufera social l’ex campione del Barcellona ha risposto con un gesto semplice ma fermo, limitandosi a disattivare i commenti.

Insulti sessisti al figlio di Pedro

Pedro nel mirino degli haters per una foto pubblicata sui social, uno scatto che ritrae un padre che festeggia il compleanno del figlio.

Si è scatenata una vera e propria bufera sulla pagina Instagram del giocatore spagnolo della Lazio, che ha pubblicato alcune foto per festeggiare l’ottavo compleanno del figlio Marc.

IPA Pedro con la maglia della Lazio

Una foto ritrae il 37enne insieme alla compagna Patricia e al figlio Marc dietro alla torta di compleanno.

Il bambino indossa una tiara e un vestito a spalline, un abbigliamento a quanto pare ritenuto troppo femminile da certi utenti.

La reazione del giocatore della Lazio

Il post è stato sommerso di commenti contenenti parole d’odio e insulti sessisti e omofobi, soprattutto da account spagnoli.

In mezzo ai tanti insulti il post ha comunque raccolto anche numerosi commenti di supporto e manifestazioni di solidarietà al calciatore e alla sua famiglia.

Pedro non ha commentato, la sua reazione agli hater è stata semplice ma significativa: si è limitato a disattivare i commenti sul post.

La carriera di Pedro

Pedro Rodriguez Ledesma, 37 anni, è un calciatore spagnolo che milita attualmente nelle fila della Lazio.

È uno dei giocatori con più trofei vinti in carriera, molti dei quali, 25, quando giocava nel Barcellona.

Con la nazionale spagnola è stato campione del mondo nel 2010 e campione europeo nel 2012. Dal 2020 gioca in Serie A: prima una stagione alla Roma e poi nella Lazio.

Ha quattro figli, tre avuti con la prima moglie, Carolina Martin, e uno con la nuova compagna.