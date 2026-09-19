Insulti social alla prof Isabella Marsilio accoltellata a scuola dallo studente, bufera sulla "remigrazione"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La professoressa Isabella Marsilio, accoltellata in classe da uno studente di 13 anni alla scuola Giovanni Verga di Centocelle, è finita al centro di una nuova polemica sui social. Dopo l’intervista in cui ha raccontato l’aggressione, sulla sua pagina Facebook sono comparsi numerosi commenti, alcuni critici verso le sue posizioni sulla “remigrazione”, altri apertamente offensivi.

Gli insulti sui social dopo l’intervista

Dopo l’accoltellamento avvenuto nella scuola di Centocelle, la vicenda della professoressa Isabella Marsilio si è spostata anche sui social.

Come riferisce Repubblica, dopo l’intervista nella quale la docente ha ricostruito quanto accaduto e ha confermato le proprie posizioni sulla cosiddetta “remigrazione”, sulla sua pagina Facebook sono comparsi decine di commenti.

Il dibattito si è concentrato soprattutto sulle dichiarazioni rilasciate dalla professoressa riguardo al suo aggressore e al ragazzo che ha contribuito a fermarlo.

Marsilio ha raccontato di voler incontrare il 13enne (che avrebbe confessato di “odiarla” per via delle sue valutazioni) e di non provare rancore nei suoi confronti, arrivando a dire che vorrebbe abbracciarlo.

Al tempo stesso, parlando dello studente congolese che è intervenuto durante l’aggressione, ha sottolineato che ha diritto a vivere in Italia e che meriterebbe una medaglia per il suo intervento.

La polemica sulla “remigrazione”

È proprio il riferimento alla “remigrazione” ad avere alimentato una parte consistente delle reazioni online.

La docente ha confermato di essere favorevole a questa posizione anche dopo quanto accaduto a scuola. Nel corso dell’intervista a Repubblica, ha spiegato di non vedere una contraddizione tra le proprie convinzioni politiche e la circostanza che a intervenire per aiutarla sia stato un ragazzo congolese.

La posizione espressa dalla professoressa ha provocato numerose contestazioni sui social.

Alcuni utenti hanno messo in discussione l’opportunità che una docente della scuola pubblica sostenga determinate idee politiche, mentre altri hanno evidenziato quella che considerano una contraddizione tra l’atteggiamento comprensivo mostrato nei confronti dello studente italiano che l’ha aggredita e le sue posizioni sull’immigrazione.

Le opinioni politiche della docente

Tra i commenti pubblicati sulla pagina Facebook della docente si leggono anche frasi come “Ma lei insegna nelle scuole?” e accuse secondo cui, alla luce delle sue idee, non dovrebbe insegnare in una scuola statale.

Altri interventi hanno invece assunto toni fortemente polemici e offensivi. Uno degli aspetti più discussi riguarda proprio il ruolo avuto dal compagno di classe del 13enne durante l’aggressione.

Il giovane, di origine congolese e ospite di una casa famiglia, ha contribuito a bloccare l’aggressore sottraendogli il coltello. Un intervento che, secondo la ricostruzione dell’accaduto, ha contribuito a fermare l’attacco alla professoressa.

La discussione non riguarda quindi soltanto l’aggressione avvenuta nella scuola di Centocelle, ma anche le opinioni espresse pubblicamente dalla docente nel corso degli anni.

Sulla sua pagina, infatti, si sono così alternati messaggi di solidarietà, auguri di pronta guarigione e commenti critici sulle sue posizioni politiche: e il confronto ha assunto in alcuni casi toni particolarmente duri.

La professoressa: “Non provo rancore”

Nel frattempo Isabella Marsilio prosegue la convalescenza a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La docente ha raccontato di aver avuto paura durante l’aggressione e di aver temuto per la propria vita.

Nonostante quanto accaduto, ha mantenuto un atteggiamento di apertura nei confronti del suo aggressore. “Gli voglio bene”, ha detto riferendosi al 13enne, spiegando anche di volerlo incontrare.

Le dichiarazioni sono diventate uno degli elementi centrali dell’intervista ripresa da Repubblica e, successivamente, della discussione sui social.